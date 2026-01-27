Ο Νιλ Γιανγκ τραβάει την πρίζα στην Amazon: Δωρεάν η μουσική του στη Γροιλανδία λόγω… Τραμπ

Ο Νιλ Γιανγκ δώρισε στους κατοίκους της Γροιλανδίας πρόσβαση για έναν χρόνο στο αρχείο της μουσικής και των ντοκιμαντέρ του, μετά την έντονη διαμάχη με τις ΗΠΑ για το μέλλον της. «Ελπίζω ότι η μουσική και οι μουσικές ταινίες μου θα ανακουφίσουν λίγο από το αδικαιολόγητο άγχος και τις απειλές που βιώνετε από την αντιδημοφιλή και, ελπίζω, προσωρινή κυβέρνησή μας», έγραψε ο ίδιος στην ιστοσελίδα του, η οποία προσφέρει πλήρη πρόσβαση στο έργο του 80χρονου τραγουδοποιού.

«Είναι ειλικρινής μου επιθυμία να μπορείτε να απολαύσετε όλη τη μουσική μου στο όμορφο σπίτι σας στη Γροιλανδία, στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Αυτή είναι μια προσφορά ''Ειρήνης και Αγάπης''. Όλη η μουσική που έχω δημιουργήσει τα τελευταία 62 χρόνια είναι δική σας για να την ακούσετε. Μπορείτε να την ανανεώνετε δωρεάν όσο βρίσκεστε στη Γροιλανδία. Ελπίζουμε ότι και άλλες οργανώσεις θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Αγαπήστε τη γη».

Neil Young offre l’accesso gratuito al suo archivio agli abitanti della Groenlandia e rinnova l’invito a boicottare Amazon essendo di proprietà di Jeff Bezos, «un miliardario che appoggia Trump. Spero che altri seguano il mio esempio»https://t.co/qc7dPHS47n — Rolling Stone Italia (@RollingStoneita) January 27, 2026

Στις 22 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπαναχώρησε από την επιμονή του να διεκδικήσει «δικαίωμα, τίτλο και ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας και δήλωσε ότι είχε επιτευχθεί «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας». Επίσης, απέσυρε την απειλή επιβολής δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μετά την αποστολή στρατευμάτων από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ως απάντηση στην απειλή του Τραμπ να καταλάβει το νησί της Αρκτικής με τη βία.

Η προσφορά του Γιανγκ ήρθε καθώς επανέλαβε την αντίρρησή του προς την Amazon, με βάση την υποστήριξη του διευθύνοντος συμβούλου, Τζεφ Μπέζος, προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Το 2024, η Amazon δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στο ταμείο για την ορκωμοσία του Τραμπ. Τον Οκτώβριο, ο Γιανγκ ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει τη μουσική του από την πλατφόρμα streaming της εταιρείας, Amazon Music (τα CD και τα βινύλια του παραμένουν διαθέσιμα προς πώληση).

«Η Amazon ανήκει στον Τζεφ Μπέζος, έναν δισεκατομμυριούχο υποστηρικτή του προέδρου», έγραψε ο Νιλ Γιανγκ αυτή την εβδομάδα. «Η διεθνής πολιτική του προέδρου και η υποστήριξή του προς την ICE με κάνουν αδύνατο να αγνοήσω τις ενέργειές του. Αν νιώθετε όπως εγώ, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να μην χρησιμοποιείτε την Amazon. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποφύγετε την Amazon και να υποστηρίξετε μεμονωμένους Αμερικανούς και αμερικανικές εταιρείες που παρέχουν τα ίδια προϊόντα. Εγώ το έκανα αυτό με τη μουσική μου και όσοι την αναζητούν μπορούν να τη βρουν σε άλλα μέρη».

Το 2022, ο Γιανγκ αφαίρεσε τη μουσική του από το Spotify σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το podcast του Τζο Ρόγκαν, το οποίο η πλατφόρμα φιλοξενούσε τότε αποκλειστικά, αφού ο παρουσιαστής διέδωσε «fake news» σχετικά με τον Covid. Το 2024, ωστόσο, ο μουσικός επέστρεψε.

Επίσης, μέσα στον μήνα, ο Νιλ Γιανγκ δημοσίευσε τρεις αναρτήσεις στις οποίες καταδίκαζε τις ενέργειες της ICE στη Μινεάπολη. «Κάθε κίνηση του Τραμπ έχει ως στόχο να δημιουργήσει αστάθεια, ώστε να παραμείνει στην εξουσία», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.