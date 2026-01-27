Ο Τάκης παντρεύεται τη Σούλα και ο Σπύρος παντρεύεται τη Βαλέρια. Δύο γάμοι, δύο εποχές, η ίδια τρέλα στο νέο επεισόδιο του ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, που θα μεταδοθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Δύο δεξιώσεις γάμου… ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ με τους απολαυστικούς Αλέξανδρο Τσουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη και τη Μαίρη Σταυρακέλλη σε ρόλο έκπληξη.

Από το τσίπουρο και το αρνί… στο finger food και το hashtag.

ΤΟΤΕ: Ο Τάκης και η Σούλα παντρεύονται «όπως παλιά»: λεφτά στο χέρι, συγγενείς παντού, γλέντι μέχρι τελικής πτώσεως. Προίκα, πεθερικά, κλαρίνα και σχόλια χωρίς φίλτρο.

ΤΩΡΑ: Ο Σπύρος και η Βαλέρια λένε «I do» με sitting chart, drone, air fryer και budget anxiety. Likes, stories, παιδο-απαγόρευση και meal prep.

Τι αλλάζει τελικά στον γάμο; Ή μήπως αλλάζουν μόνο τα αξεσουάρ;

Μια κωμωδία-καθρέφτης για όσα ζούμε, ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.

Γελάμε γιατί… κάπου μέσα είμαστε όλοι.

Δείτε το trailer:

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν!

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

