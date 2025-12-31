"Avengers: Doomsday": Νέο teaser με την επιστροφή του Thor και της Love

Δόθηκε στη δημοσιότητα το δεύτερο teaser της πολυαναμενόμενης ταινίας "Avengers: Doomsday", με επίκεντρο τον «Θεό του Κεραυνού» τον οποίο υποδύεται ο Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth).

Το νέο βίντεο έρχεται μία εβδομάδα μετά την εμφάνιση του Captain America (Κρις Έβανς) στο πρώτο teaser, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός παιδιού για τον ήρωα.

Στο νέο κλιπ, ο Thor φαίνεται να προσεύχεται στον αείμνηστο πατέρα του, Odin, ζητώντας τη δύναμη να κρατήσει ασφαλή την υιοθετημένη κόρη του Love, καθώς προετοιμάζεται να επανενωθεί με τους Avengers για να αντιμετωπίσουν τον Doctor Doom (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ).

Thor returns for Avengers Doomsday 🔨 ⚡️



12.18.2026 pic.twitter.com/awIDPupQMK — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) December 30, 2025

Την Love, υποδύεται ξανά η κόρη του πρωταγωνιστή, Ίντια Ρόουζ, και εμφανίζεται λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία σε σύγκριση με την πρώτη της εμφάνιση στο "Thor: Love and Thunder" το 2022.

«Όταν ακόμα και ένας θεός πρέπει να προσευχηθεί για δύναμη», σημείωσαν στη λεζάντα της ανάρτησής τους στο Instagram οι σκηνοθέτες της ταινίας, Τζο και 'Αντονι Ρούσο (Joe & Anthony Russo) συνοδεύοντας το νέο teaser.

Το μεγάλο στοίχημα των παραγωγών

Η συμμετοχή του Χέμσγουορθ στο "Avengers: Doomsday" είχε ήδη ανακοινωθεί από τις αρχές του έτους, μαζί με μια πλειάδα άλλων αστέρων της Marvel.

Ο Thor θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Doctor Doom, έχοντας στο πλευρό του, τους Κρις Έβανς (Chris Evans), 'Αντονι Μακί (Anthony Mackie), Ντάνι Ραμίρεζ (Danny Ramirez), Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan), Πολ Ραντ (Paul Rudd), Τομ Χίντλστον (Tom Hiddleston), Λετίσια Ράιτ (Letitia Wright), Ουίνστον Ντιουκ (Winston Duke) και Σίμου Λίου (Simu Liu).

Η ταινία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα crossover στην ιστορία του κινηματογράφου, καθώς θα ενώσει τους Avengers με τους πρωταγωνιστές των "Fantastic Four", Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal), Βανέσα Κίρμπι (Vanessa Kirby), Τζόζεφ Κουίν (Joseph Quinn) και Έμπον Μος-Μπάκραχ (Ebon Moss-Bachrach), αλλά και με το καστ των «Thunderbolts», Φλόρενς Πιου (Florence Pugh), Ντέιβιντ Χάρμπορ (David Harbour), Γουάιατ Ράσελ (Wyatt Russell), Χάνα Τζον-Κέιμ (Hannah John-Kamen) και Λιούις Πούλμαν (Lewis Pullman).

Παράλληλα, θα περιλαμβάνει και χαρακτήρες από το σύμπαν των "X-Men", με πρωταγωνιστές τους Πάτρικ Στιούαρτ (Patrick Stewart), Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen), Κέλσι Γκράμερ (Kelsey Grammer), 'Αλαν Κάμινγκ (Alan Cumming), Τζέιμς Μάρσντεν (James Marsden), Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum) και Ρεμπέκα Ρόμιτζ (Rebecca Romijn).

H ταινία "Avengers: Doomsday" αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

