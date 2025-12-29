Μετά τις βιογραφίες των Ferrari και Lamborghini, ο Ιταλός παραγωγός Αντρέα Ερβολίνο (Andrea Iervolino) βάζει ένα νέο, μεγάλο κινηματογραφικό στοίχημα: την ταινία «Maserati: The Brothers».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Μπόμπι Μορέσκο (Bobby Moresco), συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, με την παραγωγή να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και την πρεμιέρα να αναμένεται στις ιταλικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2026.

@imdb.com

Ο Ερβολίνο στρέφει τον φακό στον Αλφιέρι Μαζεράτι (Alfieri Maserati), τον οραματιστή μηχανικό του οποίου το όνομα έμελλε να γίνει συνώνυμο της καινοτομίας και των υψηλών επιδόσεων στον κόσμο της αυτοκίνησης, και τα αδέρφια του Μπίντο, Κάρλο, Ετόρε, Ερνέστο και Μάριο.

Πρωταγωνιστούν οι Άντονι Χόπκινς (Anthony Hopkins), Αλ Πατσίνο (Al Pacino), Σαλβατόρε Εσπόζιτο (Salvatore Esposito), Τζέσικα Άλμπα (Jessica Alba), Άντι Γκαρσία (Andy Garcia) και Μικέλε Μορόνε (Michele Morrone).

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η συμμετοχή σε ένα πρότζεκτ που περιλαμβάνει την κινηματογραφική αφήγηση ενός από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας», δήλωσε ο Michael Müllner, διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας παραγωγής Kodachrome.

«Το όνομα Μαζεράτι φέρνει στο νου την επιτυχία, το συναίσθημα, τον τολμηρό σχεδιασμό και την απόλυτη ισχύ στους αγώνων ταχύτητας. Όλα εκείνα τα συστατικά, που συνθέτουν μια εξαιρετική κινηματογραφική παραγωγή».



