«Avengers: Doomsday»: Ο Chris Evans επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel

Ο Κρις Έβανς επιβεβαίωσε ότι επιστρέφει στo κινηματογραφικό franchise της Marvel στην επερχόμενο ταινία υπηρηρώων «Avengers: Doomsday». Πρόσφατα, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. αποκάλυψε επίσης ότι θα εμφανιστεί ως Dr Doom στην ταινία.

Ο Ντάουνι Τζούνιορ ήταν στο παρελθόν μέρος του franchise ως Iron Man, με πρώτη εμφάνιση το 2008 στην ομότιτλη ταινία. Πρωταγωνίστησε σε ακόμη 10 ταινίες προτού αποχωρήσει μετά το Avengers: Endgame του 2019. Ο Έβανς αποχώρησε επίσης από το franchise την ίδια στιγμή.

Οι σκηνοθέτες της κινηματογραφικής σειράς, αδερφοί Ρούσο επιστρέφουν επίσης στο franchise για τη νέα ταινία Avengers, ημερομηνία κυκλοφορίας της οποίας έχει ανακοινωθεί η 1η Μαΐου 2026. Δεν είναι σαφές ποιον ρόλο θα υποδυθεί ο Έβανς, ο οποίος πρόσφατα εμφανίστηκε ως Τζόνι Στορμ/Ανθρώπινη Δάδα στο Deadpool & Wolverine.

Ερωτηθείς αν μπορεί να μπει στον πειρασμό να επιστρέψει ως Captain America/Στι Ρότζερς, ο Κρις Έβανς δήλωσε πέρυσι: «Δεν θα πω ποτέ ποτέ, μόνο και μόνο επειδή ήταν μια τόσο υπέροχη εμπειρία. Αλλά είμαι επίσης πολύ προσεκτικός με αυτό. Είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανος. Και όπως είπα, μερικές φορές δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη» τόνισε.

Αναφερόμενος στην εμφάνισή του ως Johnny Storm/Ανθρώπινη Δάδα πιο πρόσφατα, ο Έβανς εξήγησε: «Την ευκαιρία να γίνω ξανά ο Τζόνι, δεν θα μπορούσα να τη χάσω. Το λάτρεψα. Ήταν διασκεδαστικό το γύρισμα, διασκεδαστικό να βλέπεις την ταινία, όλα αυτά».

Πηγή: skai.gr

