Η Ελλάδα κατακτά τις Κάννες: Συμφωνία στο Παρίσι φέρνει ελληνική λάμψη στο κόκκινο χαλί

Η Ελλάδα θα αποτελέσει την τιμώμενη χώρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, έπειτα από συμφωνία που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική διεθνή διάκριση για τον ελληνικό πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα, ενισχύοντας την παρουσία της χώρας σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, σύμφωνα με το apohxos.gr. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσωνας Φωτήλας.

Στο πλαίσιο της τιμητικής διάκρισης, προβλέπεται σειρά αφιερωμάτων, ειδικών προβολών και δράσεων που θα αναδείξουν τη σύγχρονη ελληνική κινηματογραφική δημιουργία, καθώς και τις δυνατότητες της Ελλάδας ως διεθνούς προορισμού παραγωγών.

Η ελληνική συμμετοχή αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας και των επαγγελματιών του χώρου.

Πηγή: skai.gr

