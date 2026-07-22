Ο Ίλον Μασκ δήλωσε ότι η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του, Grok Imagine, θα δημιουργήσει μια «ιστορικά ακριβή» μεταφορά της Οδύσσειας του Ομήρου, μετά την επιτυχία της blockbuster εκδοχής του Κρίστοφερ Νόλαν, την οποία ο ιδρυτής της SpaceX έχει επικρίνει τακτικά για τη διανομή των ρόλων.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μασκ ανέφερε: «Πριν τελειώσει αυτή η χρονιά, το Grok Imagine θα φτιάξει μια ταινία μεγάλου μήκους της Οδύσσειας που θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου». Ο Μασκ παρέπεμψε επίσης σε μια ανάρτηση που περιείχε ένα βίντεο διάρκειας τριών λεπτών, το οποίο ο χρήστης ισχυρίστηκε ότι είχε δημιουργηθεί από το Grok Imagine, προβάλλοντας μια σκηνή ανάμεσα στον Οδυσσέα και τη Καλυψώ.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Ο Μασκ προσπαθεί να πυροδοτήσει έναν πολιτισμικό πόλεμο γύρω από την ταινία του Νόλαν, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας και η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, και η οποία κυκλοφόρησε την Παρασκευή αποσπώντας σχεδόν καθολική αποδοχή και σημειώνοντας εντυπωσιακές εισπράξεις στο box office. Πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, ο Μασκ αναδημοσίευσε υβριστικά μηνύματα που στόχευαν την επιλογή του Νόλαν να δώσει τους ρόλους της Ωραίας Ελένης και της Κλυταιμνήστρας στη μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόνγκο, και τον ρόλο του Σίνωνα στον τρανς ηθοποιό Έλιοτ Πέιτζ, προσθέτοντας ότι «[ο Νόλαν] θέλει τα βραβεία» και ότι «[έχασε] την ακεραιότητά του».

Ωστόσο, οι προσπάθειες του Μασκ φαίνεται να είχαν ελάχιστο αποτέλεσμα, με την Οδύσσεια να συγκεντρώνει 264 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (196 εκατ. λίρες, 378 εκατ. δολάρια Αυστραλίας) στο παγκόσμιο box office κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της και βαθμολογία κοινού 97% στο Rotten Tomatoes.

Τον Μάιο, η Νιόνγκο απάντησε στους δεξιούς επικριτές, λέγοντας: «Το καστ μας είναι αντιπροσωπευτικό του κόσμου. Δεν αφιερώνω τον χρόνο μου σκέφτοντας μια υπεράσπιση. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ μαζί της είτε όχι». Πιο πρόσφατα, ο Νόλαν δήλωσε ότι οι αντιδράσεις «είναι μέρος του παιχνιδιού», αναφέροντας: «Αυτές οι συζητήσεις που γίνονται πριν δει ο κόσμος την ταινία είναι πάντα άνευ σημασίας, επειδή κανείς από όσους τις κάνουν δεν ξέρει ακόμα τι πραγματικά είναι η ταινία». Ο σκηνοθέτης ήταν επίσης καταπελτικός στην εκτίμησή του σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία ταινιών, λέγοντας: «Η ιδέα ότι αντικαθιστά ολοκληρωτικά τους ανθρώπους και την ανθρώπινη δημιουργικότητα, για μένα είναι μια ανοησία». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν έχω δει ποτέ μια τεχνολογία που να έχει υιοθετηθεί τόσο επιτυχώς από τη Wall Street, τους επενδυτές και τις εταιρείες τεχνολογίας, την οποία το κοινό να έχει απορρίψει τόσο ολοκληρωτικά».

Πηγή: skai.gr

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