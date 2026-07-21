«Οδύσσεια» του Νόλαν: Επική δράση, σκοτεινή μαγεία και cameos από δελφίνια

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν εξελίσσεται στο απόλυτο κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού, καταγράφοντας εισπράξεις ύψους 264 εκατ. δολαρίων στο παγκόσμιο άνοιγμά της και αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

Η νέα υπερπαραγωγή του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη κυριαρχεί ήδη στο box office και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την επιτυχημένη της πορεία για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ελάχιστα εξίσου δυνατά κινηματογραφικά projectσ αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι.

Ένα επικό θέαμα με φόντο έξι χώρες

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του «Oppenheimer», ο Νόλαν αξιοποίησε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ένα προσωπικό όνειρο δεκαετιών, τη μεταφορά των Ομηρικών Επών στη μεγάλη οθόνη.

Η παραγωγή, με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατ. δολάρια, γυρίστηκε σε έξι διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία, η Σκωτία, η Ισλανδία και η Μάλτα.

Μάλιστα σκηνές γυρίστηκαν και στη Δυτική Σαχάρα, επιλογή που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω του αμφισβητούμενου καθεστώτος στην περιοχή.

Οι σκηνές στη θάλασσα γυρίστηκαν χωρίς εκτεταμένη χρήση ψηφιακών εφέ. Ο Ματ Ντέιμον και το υπόλοιπο καστ ταξίδεψαν με το «Draken Harald Hårfagre», το μοναδικό πλήρως λειτουργικό πλοίο τύπου Βίκινγκ στον κόσμο, ενώ για τις πιο απαιτητικές σκηνές κατασκευάστηκε πιστό αντίγραφο σε τεράστια δεξαμενή νερού στα στούντιο της Universal.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του ρεαλισμού

Πιστός στη φιλοσοφία του, ο Νόλαν χρησιμοποίησε κάμερες IMAX 70mm, τοποθετημένες σε ειδικές κατασκευές ώστε να περιορίζεται ο θόρυβος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Παράλληλα, η παραγωγή ανέπτυξε ειδικά φωτιστικά συστήματα, τα οποία προσομοιώνουν το φυσικό φως της φωτιάς, επιδιώκοντας κάθε σκηνή να αποδίδεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματική ανθρώπινη όραση.

Μια διαφορετική ερμηνεία των χαρακτήρων του Ομήρου

Σε αντίθεση με τα ομηρικά έπη, ο Νόλαν αποδίδει περισσότερο ανθρώπινες εκφάνσεις στους χαρακτήρες των θεών

Η Αθηνά, την οποία υποδύεται η Zendaya, λειτουργεί περισσότερο ως σύμμαχος και έμπιστη του Οδυσσέα παρά ως επιβλητική θεότητα.

Παράλληλα η Καλυψώ της Σαρλίζ Θερόν εμφανίζεται περισσότερο ως μια μοναχική προσωπικότητα που αποζητά την σύνδεση παρά ως «δεσμοφύλακας» του Οδυσσέα.

Από την ταινία απουσιάζει πάντως η Ναυσικά, μια επιλογή που αρκετοί μελετητές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας θεωρούν αξιοσημείωτη.

Οι γυναικείοι χαρακτήρες

Η Λουπίτα Νιόνγκο υποδύεται την Ελένη της Τροίας, η οποία εμφανίζεται ελάχιστα στην ταινία και μάλιστα φέρει ένα μεγάλο σημάδι στο πρόσωπο, χωρίς ποτέ να αποκαλύπτεται πώς το απέκτησε.

Αντίθετα, η Πηνελόπη της Αν Χάθαγουεϊ παρουσιάζεται ως ισχυρή και αποφασιστική βασίλισσα, η οποία διατηρεί τον έλεγχο της Ιθάκης παρά την πολιορκία των μνηστήρων. Στην κορύφωση της ιστορίας συμμετέχει ενεργά στη σύγκρουση μέσα στο παλάτι.

Οι Σειρήνες

Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές σκηνές της ταινίας συγκαταλέγεται η συνάντηση του Οδυσσέα με τις Σειρήνες.

Ο ήρωας δένεται στο κατάρτι του πλοίου ώστε να ακούσει το τραγούδι τους αλλά να μην παρασυρθεί από αυτό, ενώ οι σύντροφοί του έχουν βουλώσει τα αυτιά τους με κερί. Ο Νόλαν επιλέγει ο θεατής να μην ακούσει πάντως τη μελωδία των Σειρήνων, αφήνοντας τη φαντασία να συμπληρώσει το κενό.

Οι εκπλήξεις του καστ

Ξεχωριστή εντύπωση προκαλεί η ερμηνεία του Τζον Λεγκουιζάμο στον ρόλο του πιστού χοιροβοσκού Εύμαιου, ενώ ο Μπένι Σάφντι ενσαρκώνει τον Αγαμέμνονα.

Ανάμεσα στις πιο αναπάντεχες παρουσίες βρίσκεται και ο Travis Scott, ο οποίος εμφανίζεται στην αρχή της ταινίας ως ραψωδός που αφηγείται τα κατορθώματα του Οδυσσέα στην Τροία.

Σύμφωνα με τον Νόλαν, η επιλογή έγινε ώστε να συνδεθεί η αρχαία προφορική παράδοση με τη σύγχρονη κουλτούρα της rap.

Μια ακόμη απρόσμενη «συμμετοχή» ήταν ένα κοπάδι δελφινιών που εμφανίστηκε τυχαία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και τα πλάνα τους τελικά διατηρήθηκαν στο μοντάζ.

Τα πρώτα προγνωστικά για τα Όσκαρ

Παρότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις, η «Οδύσσεια» θεωρείται ήδη ισχυρό φαβορί για υποψηφιότητες στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και αρκετών τεχνικών βραβείων.

Οσον αφορά τους ηθοποιούς, ισχυρές πιθανότητες να διεκδικήσουν οσκαρ ερμηνειών, έχουν οι Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Zendaya, Σαρλίζ Θερόν, Λουπίτα Νιόνγκο και η Αν Χάθαγουεϊ.

Μάλιστα, αρκετοί κριτικοί θεωρούν ότι ο Τζον Λεγκουιζάμο και η Σαμάνθα Μόρτον, στον ρόλο της μάγισσας Κίρκης, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις μεγάλες εκπλήξεις της χρονιάς.

Ένα αντιπολεμικό φινάλε

Η κορύφωση της ταινίας έρχεται με την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Με τη βοήθεια της Αθηνάς μεταμφιέζεται σε ζητιάνο, κατορθώνει να τεντώσει το περίφημο τόξο του και αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα.

Η τελική αναμέτρηση με τους μνηστήρες διαφέρει αισθητά από την ομηρική εκδοχή. Δεν πρόκειται για σφαγή αλλά για μια ισότιμη μάχη, κατά την οποία ο Οδυσσέας ανακτά τον θρόνο του.

Ο Νόλαν χρησιμοποιεί συνεχείς αναδρομές στην καταστροφή της Τροίας για να υπογραμμίσει το ανθρώπινο κόστος του πολέμου, συνεχίζοντας μάλλον έτσι το αντιπολεμικό μήνυμα που είχε αναδείξει τόσο στο «Dunkirk» όσο και στο «Oppenheimer».

Σε αντίθεση με το πρωτότυπο έπος του Ομήρου, όπου ο Οδυσσέας σχεδιάζει νέες εκστρατείες για να ανακτήσει τον χαμένο του πλούτο, η ταινία ολοκληρώνεται με πιο αισιόδοξο τόνο.

Ο Οδυσσέας και η Πηνελόπη ξεκινούν ένα τελευταίο ταξίδι για να τιμήσουν τους πεσόντες συντρόφους του, ενώ ο Τηλέμαχος αναλαμβάνει πλέον τη διακυβέρνηση της Ιθάκης.

Πηγή: skai.gr

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