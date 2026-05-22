Η Λουπίτα Νιόνγκο απάντησε για πρώτη φορά στον θόρυβο που έχει ξεσπάσει γύρω από την επιλογή της να υποδυθεί την «Ωραία Ελένη» στη νέα υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια». Μάλιστα, η ίδια έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους επιμένουν να αντιμετωπίζουν έναν μυθολογικό χαρακτήρα με όρους… φυλετικής «ακρίβειας».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ενσαρκώνει την «Ωραία Ελένη», τη μυθική γυναίκα που η παράδοση περιγράφει ως την ομορφότερη στον κόσμο και της οποίας η ιστορία συνδέθηκε με το ξέσπασμα του Τρωικού Πολέμου. Η επιλογή της, ωστόσο, προκάλεσε έντονες και σε αρκετές περιπτώσεις ρατσιστικές αντιδράσεις, με σχολιαστές όπως ο Ματ Γουόλς να αμφισβητούν δημόσια την καταλληλότητά της για τον ρόλο, ενώ ο Ίλον Μασκ κατηγόρησε τον Νόλαν ότι προχώρησε σε αυτή την επιλογή για λόγους βραβείων και «πολιτικής ορθότητας».

Η ίδια η Νιόνγκο, μιλώντας στο «Elle», δεν μπήκε σε διαδικασία απολογίας. «Πρόκειται για μια μυθολογική ιστορία», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι στηρίζει απολύτως την πρόθεση του Κρίστοφερ Νόλαν και την εκδοχή της ιστορίας που εκείνος θέλει να αφηγηθεί. «Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Δεν περνάω τον χρόνο μου σκεπτόμενη πώς θα υπερασπιστώ την επιλογή. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ μαζί της είτε όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο η ηθοποιός προσεγγίζει την «Ελένη». Αντί να μείνει στην εικόνα της «ωραιότερης γυναίκας του κόσμου», η Νιόνγκο επιμένει ότι ο ρόλος δεν μπορεί να περιοριστεί στην εμφάνιση. «Δεν μπορείς να ερμηνεύσεις την ομορφιά», είπε, εξηγώντας ότι εκείνο που την ενδιαφέρει είναι ποια είναι πραγματικά η γυναίκα πίσω από τον μύθο, τι υπάρχει πέρα από την εξωτερική εικόνα και πώς ένας τόσο γνωστός χαρακτήρας μπορεί να αποκτήσει νέα δραματική βαρύτητα στη μεγάλη οθόνη.

Η αντιπαράθεση γύρω από την «Οδύσσεια» έχει πάρει πλέον διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από μια απλή κινηματογραφική συζήτηση. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν όσοι θεωρούν ότι η απεικόνιση προσώπων της ελληνικής μυθολογίας πρέπει να συνδέεται με μια συγκεκριμένη πολιτισμική και εικαστική παράδοση. Από την άλλη, πολλοί υπενθυμίζουν ότι η «Ελένη» δεν είναι ιστορικό πρόσωπο αλλά μυθολογική μορφή, ενώ στα ομηρικά έπη δεν υπάρχει αναλυτική περιγραφή της εξωτερικής της εμφάνισης. Η δύναμή της, άλλωστε, προκύπτει, κυρίως, από την επίδραση που ασκεί στους άλλους και από τον ρόλο της στην εξέλιξη του μύθου.

Lupita Nyong’o addresses the racist backlash to her casting as Helen of Troy in “The Odyssey,” after some critics called Christopher Nolan a “coward” for not casting a white actress:



“This is a mythological story,” Nyong’o said in an interview. "I’m very supportive of Chris’… pic.twitter.com/oYNavMtrRY — Variety (@Variety) May 21, 2026

Στο στόχαστρο δεν βρέθηκε μόνο η Νιόνγκο. Ο Τράβις Σκοτ και ο Έλιοτ Πέιτζ, οι οποίοι επίσης συμμετέχουν στην ταινία, έχουν δεχθεί αντίστοιχα ρατσιστικά και τρανσφοβικά σχόλια, παρότι οι ρόλοι αρκετών ηθοποιών εξακολουθούν να καλύπτονται από μυστήριο. Η Νιόνγκο, πάντως, βλέπει τη διαφορετικότητα του καστ ως βασικό στοιχείο της κινηματογραφικής πρότασης του Νόλαν. «Είναι κάτι πολύ μεγάλο να συμμετέχεις στην “Οδύσσεια”, γιατί είναι ένα επικό έργο. Διασχίζει κόσμους. Γι’ αυτό το καστ είναι αυτό που είναι. Δίνουμε σε αυτή την αφήγηση τη μορφή της δικής μας εποχής», είπε.

Η ταινία αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές της χρονιάς. Στον ρόλο του Οδυσσέα πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Αν Χάθαγουεϊ, ο Τομ Χόλαντ, η Ζεντάγια, η Σαρλίζ Θερόν, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο Τζον Μπέρνταλ και η Μία Γκοθ. Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου, με την ταινία να αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ στην καριέρα του Νόλαν μετά το «Οπενχάιμερ».

Στην Ελλάδα, η συζήτηση έχει αποκτήσει και οικονομική διάσταση, καθώς η παραγωγή της «Οδύσσειας» θα λάβει κρατική επιχορήγηση, σχεδόν, 6,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΕΚΚΟΜΕΔ, που υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με έγγραφο που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η παραγωγή είχε αιτηθεί περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσό που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 6,5 εκατομμύρια.

Κι ενώ οι αντιδράσεις συνεχίζονται, η Λουπίτα Νιόνγκο δείχνει να αρνείται να εγκλωβιστεί στον θόρυβο. Με λίγες λέξεις, μετέφερε τη συζήτηση εκεί όπου πιθανότατα ανήκει: όχι στο χρώμα του δέρματος μιας ηθοποιού, αλλά στη δύναμη ενός μύθου που, χιλιάδες χρόνια μετά, εξακολουθεί να αλλάζει μορφή, να προκαλεί και να ξαναγεννιέται μέσα από κάθε εποχή.

Πηγή: skai.gr

