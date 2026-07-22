Snoop Dogg: Η ζωή του γίνεται ταινία – Στους κινηματογράφους τον Αύγουστο του 2027

- Η Universal Pictures ανακοίνωσε βιογραφική ταινία για τον Snoop Dogg με ημερομηνία κυκλοφορίας 6 Αυγούστου 2027.
- Πρωταγωνιστής θα είναι ο Τζόναθαν Ντέιβις, που θα υποδυθεί τον ράπερ Κάλβιν Μπρόντους Τζούνιορ σε διάφορα στάδια της καριέρας του.
- Η ταινία θα εστιάζει στην άνοδο του Snoop Dogg στη φήμη τη δεκαετία του 1990 και την πορεία του ως καλλιτέχνη και μεγιστάνα της gangsta rap.
Η Universal Pictures ανακοίνωσε την κυκλοφορία βιογραφικής ταινίας για τον Snoop Dogg στις 6 Αυγούστου 2027. Στην ταινία που έχει θέμα «την ιστορία του καλλιτέχνη, μεγιστάνα και είδωλου της gangsta rap» σύμφωνα με την Universal, στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα εμφανιστεί ο Τζόναθαν Ντέιβις.
Θα υποδυθεί τον ράπερ γεννημένο ως Κάλβιν Μπρόντους Τζούνιορ, σε διάφορα στάδια της καριέρας του. Η ταινία θα τον ακολουθεί όταν γίνεται διάσημος τη δεκαετία του 1990.
Ο Κρεγκ Μπρούερ σκηνοθετεί τη βιογραφική ταινία με βάση το σενάριο που έγραψε ξανά, το οποίο αρχικά έφερε την υπογραφή του Τζο Ρόμπερτ Κόουλ. Η ταινία θα ενσωματώνει μουσική από το πλούσιο βιογραφικό του Snoop, μεταξύ άλλων τις επιτυχίες «Drop It Like It’s Hot», «Gin and Juice» και «What’s My Name».
Η ταινία είναι το πρώτο κινηματογραφικό έργο στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας της Death Row Pictures με τη NBCUniversal. Στην ομάδα παραγωγής συμμετέχουν ο Μπράιαν Γκρέιζερ της Imagine Entertainment, μαζί με τον ίδιο τον Snoop Dogg και την πρόεδρο της Death Row Pictures, Σάρα Μέικερ.
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