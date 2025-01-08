Λογαριασμός
Σε επαγρύπνηση η Honda για την παραγωγή νέων EV εν όψει της προεδρίας Τραμπ

Ανώτερο στέλεχος της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας δήλωσε πώς οι παγκόσμιες επιχειρήσεις παραμένουν σε επαγρύπνηση έναντι των απρόβλεπτων πολιτικών Τραμπ

Honda

Η Honda Motor 7267.T θα είναι προσεκτική σχετικά με την έναρξη παραγωγής νέων ηλεκτρικών οχημάτων λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ανώτερο στέλεχος της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι δηλώσεις της δεύτερης μεγαλύτερης ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας υπογραμμίζουν πώς οι παγκόσμιες επιχειρήσεις παραμένουν σε επαγρύπνηση έναντι των απρόβλεπτων πολιτικών των ΗΠΑ καθώς ο Τραμπ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου.

«Λόγω των πρωτοβουλιών του Τραμπ, μπορεί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα ξεκινούσαμε την παραγωγή» των επερχόμενων ηλεκτρικών μοντέλων, δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Honda, Noriya Kaihara, στο συνέδριο τεχνολογίας CES στο Λας Βέγκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

