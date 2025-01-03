Η ανακύκλωση μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ευρώπη να μειώσει μέχρι και 25% την εξάρτησή της από αντίστοιχες εισαγωγές μπαταριών από τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, τα υλικά από τις μπαταρίες στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα μπορούν να κατασκευάσουν έως και 2,4 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το 2030 και έπειτα.

Η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων κυψελών θα μπορούσε να παρέχει το 14% του λιθίου, το 16% του νικελίου, το 17% του μαγγανίου και το 25% του κοβαλτίου που θα χρειαστεί η Ευρώπη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2030. Αυτά τα ποσοστά θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά και η Ευρώπη να έχει τη δυνατότητα να είναι σχεδόν αυτάρκης σε κοβάλτιο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το 2040.

Αυτά τα υλικά που θα είναι αποτέλεσμα της ανακύκλωσης θα είναι αρκετά για την κατασκευή μεταξύ 1,3 και 2,4 εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων το 2030, μπορούν να φθάσουν τα 10 εκατομμύρια το 2035 και έως 15 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα έως το 2040. Οι αναμενόμενοι όγκοι ανακυκλωμένων δευτερογενών υλικών θα είναι υπεραρκετοί για την επίτευξη των στόχων ανακυκλωμένου περιεχομένου για λίθιο, νικέλιο και κοβάλτιο στον νέο κανονισμό της ΕΕ για τις μπαταρίες.

Τα ανακυκλωμένα υλικά μπαταριών μπορούν επίσης να αντικαταστήσουν την ανάγκη για πρωτογενή μεταλλεύματα, αποφεύγοντας την ανάγκη κατασκευής 12 νέων ορυχείων παγκοσμίως έως το 2040 (4 λιθίου, 3 νικελίου, 4 κοβαλτίου και 1 ορυχείο μαγγανίου). Η ανακύκλωση λιθίου στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν το 20% του CO2 σε σύγκριση με τις μεθόδους εξόρυξης από τα ορυχεία. Αυτό θα μειώσει επίσης τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο νερό, το έδαφος και τη βιοποικιλότητα στα συγκεκριμένα μέρη που υπάρχουν τα ορυχεία.

Εκτός από τη μείωση τόσο της εξόρυξης όσο και των εισαγωγών πρώτων υλών, η ανακύκλωση στην Ευρώπη θα μπορούσε να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα της προμήθειας λιθίου κατά 19% σε σύγκριση με την εξόρυξη που γίνεται στα ορυχεία της Αυστραλίας και της Κίνας. Αυτό οφείλεται στο καθαρότερο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχει στην Ευρώπη.

«Εάν η Ευρώπη υλοποιήσει τα σχέδιά της για ανακύκλωση, μπορεί να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενα κρίσιμα μέταλλα. Οι αναμενόμενοι όγκοι ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να επιτρέψουν στην Ευρώπη να κατασκευάσει εκατομμύρια καθαρά ηλεκτρικά οχήματα», τόνισε μεταξύ άλλων η ανώτερη διευθύντρια για τις αλυσίδες εφοδιασμού οχημάτων και μετακίνησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, Julia Poliscanova.

