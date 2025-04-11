Η «Στατιστική Βλαβών 2025» της Γερμανικής Λέσχης ADAC δείχνει ότι τα ηλεκτροκίνητα διευρύνουν το προβάδισμά τους. Η μπαταρία συχνότερη αιτία βλάβης σε όλους τους κινητήρες. Όταν η γερμανική ADAC, η μεγαλύτερη λέσχη αυτοκινήτου στον κόσμου, δημοσιεύει την ετήσια στατιστική βλαβών, τόσο οι αυτοκινητοβιομηχανίες όσο και οι οδηγοί διαβάζουν με προσοχή την αξιολόγηση των στοιχείων, για να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.



Η «Στατιστική Βλαβών 2025: Κερδισμένοι και χαμένοι» δείχνει ότι ηλεκτρικά αυτοκίνητα «μένουν» στον δρόμο σπανιότερα από ό,τι τα συμβατικά με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Για τα ηλεκτρικά που κυκλοφόρησαν μεταξύ 2020 και 2022 καταγράφηκαν από τους εργαζόμενους στην οδική βοήθεια της ADAC 4,2 βλάβες ανά 1.000 αυτοκίνητα. Οι βλάβες στους θερμικούς κινητήρες ήταν υπερδιπλάσιες, με 10,4 ανά 1.000 οχήματα. Τα στοιχεία για το 2025 επιβεβαιώνουν παλαιότερες στατιστικές. Λόγω όμως της αύξησης του στόλου ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη Γερμανία, τα αποτελέσματα εδράζονται σε μια πολύ ευρύτερη βάση δεδομένων.



Από τη φετινή στατιστική προκύπτει επίσης ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διευρύνουν το προβάδισμά τους. Αν και η συχνότητα βλαβών περιορίζεται σταδιακά σε όλα τα οχήματα, μειώνεται ταχύτερα στα ηλεκτροκίνητα τριετίας. Η ADAC αποδίδει αυτή την εξέλιξη στο γεγονός ότι «πολλές από τις "παιδικές ασθένειες" και τα τρωτά σημεία που εμφάνιζαν τα πρώτα χρόνια τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διορθώθηκαν από τους κατασκευαστές, χάρη στη μεγαλύτερη εμπειρία τους».

Υπερδιπλάσιες οι βλάβες στους θερμικούς κινητήρες

Σύμφωνα με τη Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου, οι βασικές διαφορές ηλεκτροκίνητων και συμβατικών εντοπίζονται στον κινητήρα, ο οποίος στα ηλεκτρικά έχει απλούστερη κατασκευή και λιγότερα μηχανικά μέρη. Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης αποτελούνται από εκατοντάδες εξαρτήματα, όπως έμβολα, βαλβίδες και υπερσυμπιεστές. Από την άλλη πλευρά, οι ηλεκτρικοί κινητήρες αποτελούνται από πολύ μικρότερο αριθμό εξαρτημάτων, που μεταφράζεται σε λιγότερες πιθανότητες φθοράς και, επομένως, βλάβης. Ας μη λησμονούμε ότι τα ηλεκτροκίνητα δεν χρειάζονται λάδι κινητήρα, το οποίο με την πάροδο του χρόνου χάνει σε ποιότητα και ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα. Οι θερμικοί κινητήρες έχουν ένα ακόμα μειονέκτημα: Λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες που προκαλούν μεγαλύτερες φθορές.



Η συχνότερη αιτία βλαβών είναι σταθερά η μπαταρία, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ηλεκτρικούς ή συμβατικούς κινητήρες. Το 2024, το 44,9% των βλαβών, τις οποίες κλήθηκε η οδική βοήθεια της ADAC να επιλύσει, προκλήθηκαν από άδειες μπαταρίες. Ακολουθούν, στους θερμικούς κινητήρες, προβλήματα κινητήρα. Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι βλάβες σχετίζονται με το σύστημα υψηλής τάσης και τα ηλεκτρικά συστήματα του οχήματος.



Στη στατιστική της ADAC αξιολογήθηκαν συνολικά 159 μοντέλα από 20 μάρκες αυτοκινήτων. Τα στατιστικά στοιχεία συλλέχθηκαν από κλήσεις για οδική βοήθεια όταν στα οχήματα σημειωνόταν βλάβη, η οποία δεν είχε προκληθεί από τον οδηγό. Συνειδητά η γερμανική λέσχη αυτοκινήτου αξιολόγησε στατιστικά στοιχεία μόνο σε οχήματα κυκλοφορίας 2020-2022, για να συγκρίνει όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά ηλεκτρικά και συμβατικά αυτοκίνητα.



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.