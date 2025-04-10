Volvo Car Hellas: Xρυσός Χορηγός του Delphi Economic Forum Χ

Τα δέκα χρόνια του συμπληρώνει φέτος το Delphi Economic Forum Χ, που διεξάγεται από τις 9 έως τις 12 Απριλίου στην ιστορική πόλη των Δελφών. Έχοντας δημιουργήσει ένα σημαντικό διεθνές αποτύπωμα, το Φόρουμ αναμένεται και φέτος με μεγάλο ενδιαφέρον. Με κεντρικό θέμα τις «Ανακατατάξεις», η συζήτηση θα εστιάσει στις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται το τρέχον διάστημα και στο πώς αναδιατάσσουν εκ βάθρων το παγκόσμιο τοπίο.

Το πρόγραμμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών περιλαμβάνει 35 θεματικές ενότητες και πάνω από 200 συζητήσεις, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1000 διακεκριμένων ομιλητών από 50 και πλέον χώρες. Πολιτικοί παράγοντες -ανάμεσά τους 20 εν ενεργεία υπουργοί από την Ελλάδα και τον κόσμο-, κορυφαία στελέχη διεθνών οργανισμών, διανοητές, ακαδημαϊκοί και ηγετικές προσωπικότητες του επιχειρείν θα συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο με τις τοποθετήσεις τους στο συνέδριο. Στον πυρήνα της συζήτησης θα βρεθούν οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, η βιώσιμη ανάπτυξη και χρηματοδότηση, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για την παιδεία και την κοινωνία.

Όπως κάθε χρόνο, η Volvo Car Hellas είναι Χρυσός Χορηγός του Φόρουμ και αποκλειστικός πάροχος μετακινήσεων, διαθέτοντας ολόκληρη την γκάμα των ηλεκτροκίνητων (plug-in υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών) μοντέλων της για τις μετακινήσεις των συνέδρων. Στο επίκεντρο της προσοχής θα βρεθεί η αμιγώς ηλεκτρική ναυαρχίδα των SUV της σουηδικής εταιρείας: το νέο EX90 εγκαινίασε μία νέα εποχή για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, συμβολίζοντας τις μεγάλες Ανακατατάξεις που συντελούνται στην αυτοκίνηση και την ηγετική θέση της Volvo στις σχετικές εξελίξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Volvo Car Hellas, Jovana Jovic (Γιοβάνα Γιόβιτς), θα πάρει μέρος στο πάνελ με τίτλο «The Future of European Cities: Mobility, Connectivity, Sustainability». Η τεχνογνωσία της Volvo στον τομέα της βιώσιμης μετάβασης, οι φιλοδοξίες της και η προσαρμοστικότητά της στο ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον μπορούν να αναδειχθούν ως γόνιμο παράδειγμα για το μέλλον της κινητικότητας.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Απριλίου στις 12:30, στην αίθουσα Ερμής του ξενοδοχείου Αμαλία.

