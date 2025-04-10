To νέο Puma Gen-E «ηλεκτρίζει» το δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford

Το Puma Gen-E είναι το νεότερο μοντέλο που έρχεται να ενταχθεί με δυναμισμό στην ταχέως αναπτυσσόμενη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων της Ford ενισχύοντας την ούτως ή άλλως ισχυρή παρουσία του best-seller μοντέλου της εταιρείας σε όλη την Ευρώπη.

Προσφέροντας μια νέα «ηλεκτρική διάσταση» στην έννοια της οδηγικής απόλαυσης, το νέο και καινοτόμο ηλεκτρικό crossover της Ford βρίσκεται τώρα στο δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα. Εκεί, το νέο Puma Gen-E περιμένει τους πελάτες όχι μόνο να το δουν από κοντά για πρώτη φορά στη χώρα μας και να ενημερωθούν για τις προηγμένες τεχνολογίες του, αλλά και να το οδηγήσουν μέσω εξατομικευμένων test drives ούτως ώστε να διαπιστώσουν από πρώτο χέρι τα μοναδικά οφέλη της ηλεκτροκίνησης, σε συνδυασμό με τις κορυφαίες του δυνατότητες.

Με μία αισθητική που εξελίσσει ακόμα περισσότερο το χαρακτηριστικό σχεδιαστικό DNA του δημοφιλούς μοντέλου, το νέο Ford Puma Gen-E προσφέρει κορυφαία για την κατηγορία ταχεία φόρτιση DC με ισχύ έως 100 kW που καθιστά εφικτή την πραγματοποίηση μακρινών ταξιδιών, ενώ ταυτόχρονα το γνωστό MegaBox έχει εξελιχθεί σε GigaBox, προσφέροντας περισσότερο χώρο για τις ανάγκες των καθημερινών δραστηριοτήτων των πελατών, σε συνδυασμό με την ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα.

Την κίνηση που αναβαθμίζει έτι περαιτέρω το fun-to-drive οδηγικό προφίλ του Puma παρέχει ένα νέο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης, το οποίο εξασφαλίζει εξαιρετική αποδοτικότητα που ανέρχεται σε μόλις 13,1 kWh/100 km. Επίσης, το νέο ηλεκτρικό crossover μπορεί να διανύσει έως και 376 km με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας του – τιμή ιδανική ακόμα και για μακρινά ταξίδια – ενώ μέσα στην πόλη η αυτονομία φτάνει στην καθ’ όλα εντυπωσιακή τιμή των 523 km.

Με τη χρήση ταχυφορτιστή, η φόρτιση από το 10% στο 80% διαρκεί περίπου 23 λεπτά, ενώ η απρόσκοπτη επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h σε χρόνο 8,0 δλ. καθώς και η ταχύτερη απόκριση του τιμονιού προσφέρουν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο Puma ST, αλλά σε ηλεκτρική μορφή.

Επισκεφθείτε τώρα το δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford για να δείτε από κοντά, να ενημερωθείτε αλλά και να οδηγήσετε το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E.

