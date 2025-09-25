Μειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ

Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ από την αρχή του 2025 έως τον Αύγουστο παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρά τη θετική πορεία των δύο τελευταίων μηνών.

Το μερίδιο αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία διατηρήθηκε στο 15,8% για το διάστημα έως τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Η επίδοση αυτή παραμένει χαμηλότερη από τον στόχο που έχει τεθεί για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνεχίζουν να αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή μεταξύ των αγοραστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία κατέγραψαν αύξηση στο μερίδιο αγοράς τους από 12,6% το 2024 σε 15,8% το 2025. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν, φτάνοντας το 34,7% της αγοράς, ενώ το συνολικό μερίδιο των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 37,5% από 47,6%.

Τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 ταξινομήθηκαν 1.132.603 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία στην ΕΕ. Η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία σημείωσαν σημαντική αύξηση στις ταξινομήσεις, ενώ η Γαλλία κατέγραψε μικρή μείωση 2%, παρά τη θετική ετήσια μεταβολή τον Αύγουστο.

Οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανήλθαν σε 2.485.069 μονάδες, με ισχυρή άνοδο στις μεγάλες αγορές της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα έφτασαν τις 631.783 μονάδες, ενισχυμένα κυρίως από τις αγορές της Ισπανίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, και αντιπροσωπεύουν το 8,8% των ταξινομήσεων.

Ανακατανομή μεριδίων στην αγορά αυτοκινήτου

Η ετήσια διακύμανση τον Αύγουστο 2025 έδειξε αύξηση 30,2% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, 14,1% για τα υβριδικά και 54,5% για τα plug-in υβριδικά, συνεχίζοντας ένα θετικό σερί ανάπτυξης.

Στον αντίποδα, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 19,7%, με τη Γαλλία να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση (-33,5%) και να ακολουθούν η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Το μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων περιορίστηκε στο 28,1% από 34,9% την προηγούμενη χρονιά, ενώ και τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα σημείωσαν υποχώρηση, με μερίδιο 9,4% και μείωση 25,7% στις ταξινομήσεις.

Η ACEA εκπροσωπεί τους 16 μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών, βαν και λεωφορείων στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.