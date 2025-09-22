Yangwang U9 Xtreme: Το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο με τελική ταχύτητα 496,22 χλμ./ώρα

Η Yangwang, η premium μάρκα της BYD, σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής με το μοντέλο U9 Xtreme, φτάνοντας τα 496,22 χλμ./ώρα στην πίστα δοκιμών ATP Automotive Testing Papenburg στη Γερμανία.

Η επίδοση καταγράφηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 490,484 χλμ./ώρα. Πρόκειται για ένα σύγχρονο τεχνολογικό ορόσημο που θέτει νέα πρότυπα στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας ιδιαίτερα υψηλή ροπή και ταχύτητα με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Το όχημα κυκλοφορεί ήδη στην Κίνα και αξιοποιεί σειρά προηγμένων συστημάτων, όπως το αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης με ηλεκτρικά υπερ-υψηλής τάσης 1200V, μπαταρία Blade λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου με ρυθμό εκφόρτισης 30C, τέσσερις υπερ-υψηλής ταχύτητας ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνολικά πάνω από 3.000 ίππους, ελαστικά semi-slick αγωνιστικών προδιαγραφών, καθώς και ειδικά ρυθμισμένη αναρτήση για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδήγησης σε πίστα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

