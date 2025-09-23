Το εμβληματικό Transit της Ford Pro κατακτά μια νέα διάκριση στο Guinness World Records™

Αν θέλετε η δουλειά σας να γίνει σωστά, εμπιστευτείτε κάποιον που οδηγεί ένα Ford Transit.

Αυτό ισχύει ακόμα κι όταν η «δουλειά» είναι η κατάκτηση μιας νέας διάκρισης στο Guinness World Records. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, μάλλον θα χρειαστεί να κάνει κανείς περισσότερες από μια τηλεφωνικές κλήσεις...

Όταν η Ford ζήτησε από ιδιοκτήτες Transit να συνδράμουν στον εορτασμό των 60 χρόνων του εμβληματικού βαν οχήματος δημιουργώντας ένα απίστευτο κονβόι που έμελλε να γράψει ιστορία, μια σειρά από επιχειρήσεις και φίλοι του μοντέλου από κάθε γωνιά του Ην. Βασιλείου ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό.

Συνολικά, στο κονβόι πήραν μέρος, ούτε λίγο ούτε πολύ, 201 Transit – κατακτώντας επίσημα τη νέα διάκριση στο Guinness World Records για τη Μεγαλύτερη Παρέλαση Βαν Οχημάτων.

Από τα βενζινοκίνητα Transit πρώτης γενιάς έως και τα πιο πρόσφατα E-Transit και Transit Custom PHEV που στηρίζουν τους πελάτες της Ford Pro στη μετάβαση των επιχειρήσεών τους στην ηλεκτροκίνηση, η εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή έγινε πραγματικότητα χάρη στη γεμάτη πάθος κοινότητα του Ford Transit, η οποία περιλαμβάνει από πελάτες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έως αντιπροσώπους, συνεργάτες μετασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων, εκπροσώπους των ΜΜΕ, εργαζομένους της Ford και φίλους του Transit.

«Αυτό το επίτευγμα-ρεκόρ αποτελεί απόδειξη τόσο του πάθους που εμπνέει το Ford Transit όσο και της ευελιξίας του πιο δημοφιλούς επαγγελματικού βαν οχήματος στον κόσμο», δήλωσε η Lisa Brankin, Chair & Management Director, Ford Βρετανίας και Ιρλανδίας. «Το κονβόι των Transit μας επέδειξε τόσο την τεράστια γκάμα υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει η Ford Pro, αλλά και το ίδιο το όχημα που θέτει τα πρότυπα στον κλάδο εδώ και έξι δεκαετίες.»

Η Ford παρέλαβε το πιστοποιητικό του Guinness World Records από τον Carl Saville, επίσημο κριτή του θεσμού, κατά τη διάρκεια του πρώτου Transit Festival – μια γιορτή που τιμά την πλούσια ιστορία του οχήματος, τους σκληρά εργαζόμενους πελάτες, τους αφοσιωμένους φίλους και το καινοτόμο μέλλον του μοντέλου.

«Στο Guinness World Records καταγράφουμε τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα από όλο τον κόσμο - και το ρεκόρ για τη Μεγαλύτερη Παρέλαση Βαν Οχημάτων αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα, ειδικά καθώς η εκδήλωση αυτή τιμά το εμβληματικό Ford Transit. Πρόκειται για το κατάλληλο όχημα για να κατακτήσει μια νέα διάκριση στο Guinness World Records», δήλωσε ο Carl Saville.

Κάθε οδηγός που πήρε μέρος στην αυτοκινητοπομπή των Ford Transit είναι πλέον επίσημα αναγνωρισμένος ως κάτοχος ρεκόρ, έχοντας λάβει ένα ειδικό ψηφιακό πιστοποιητικό σε ανάμνηση της συμβολής του στην εκδήλωση. Μεταξύ αυτών και ο Peter Lee, Πρόεδρος του Transit Van Club, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του νέου αυτού ρεκόρ.

«Το Transit έχει επηρεάσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων στα 60 χρόνια που υποστηρίζει επιχειρήσεις και κοινότητες. Κάθε ένας από αυτούς είναι πλέον μέρος της ιστορίας αυτού του εμβληματικού βαν οχήματος», δήλωσε ο Peter Lee. «Το Transit είναι κομμάτι της ζωής μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, γι’ αυτό η συμμετοχή μου σε αυτή την εμπειρία που σηματοδότησε ένα νέο ρεκόρ ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Είναι μια μέρα που δεν πρόκειται να ξεχάσω εύκολα.»

Το εντυπωσιακό κονβόι της Ford σχηματίστηκε στο Τεχνικό Κέντρο της εταιρείας που βρίσκεται στο Dunton του Essex. Εκεί η Ford σχεδιάζει και εξελίσσει τις πιο πρόσφατες γενιές του Transit.

Στη συνέχεια, το κονβόι διένυσε μια διαδρομή 46 km μέχρι το Transit Festival που έλαβε χώρα στο Chelmsford City Racecourse, όπου περισσότεροι από 2.500 ενθουσιώδεις συμμετέχοντες εγγράφηκαν για να λάβουν μέρος όχι μόνο σε παιχνίδια, αλλά και σε ψυχαγωγικές και όχι μόνο δραστηριότητες, οι οποίες αναμένεται να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα των οχημάτων τους, να εμβαθύνουν σε πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως η κλοπή εργαλείων, και να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Το πρώτο Ford Transit βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στις 9 Αυγούστου 1965. Έκτοτε έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως περισσότερα από 13 εκατομμύρια αντίτυπα του βαν οχήματος.

Το Transit Custom είναι best-seller βαν μοντέλο στο Ην. Βασίλειο για 11 συνεχόμενα χρόνια, ενώ η πρωτιά συνολικά στην κατηγορία ανήκει εδώ και 59 χρόνια είτε στο Transit είτε στο Transit Custom.

