Σταδιακή άνοδος στις πωλήσεις μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα στην Ευρώπη

Η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων συνήθως ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς καινούργιων οχημάτων. Το τελευταίο διάστημα, στην αγορά μεταχειρισμένων αρχίζουν να εμφανίζονται και κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων, αν και προς το παρόν ο όγκος τους παραμένει μικρός. Στη γερμανική αγορά, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων κινεζικών αυτοκινήτων σχεδόν τριπλασιάστηκαν από το 2022, ωστόσο εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

Τις περισσότερες πωλήσεις μεταξύ των κινεζικών μαρκών σημειώνει η MG, που πλέον ανήκει στον όμιλο SAIC. Μάρκες όπως Polestar, DFSK και Maxus διατηρούν μικρά μερίδια, ενώ ελαφρώς καλύτερη παρουσία καταγράφουν τα μοντέλα των BYD και NIO.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κινεζικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με τον μέσο όρο των συμβατικών οχημάτων. Ένα σχετικά καινούργιο MG4 πωλείται προς 24.900 ευρώ, ενώ η μέση τιμή για ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο Autoscout24 – σύμφωνα με τη σχετική μελέτη – διαμορφώνεται στα 27.753 ευρώ. Παρά τις ανταγωνιστικές τιμές, τα κινεζικά μεταχειρισμένα χρειάζονται κατά μέσο όρο 127 ημέρες για να πουληθούν, διάστημα σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Τα χαμηλά ποσοστά πωλήσεων αποδίδονται κυρίως στη μειωμένη αναγνωρισιμότητα των νέων αυτών εμπορικών σημάτων, αλλά και στις επιφυλάξεις των καταναλωτών σχετικά με τη μακροζωία και την αξιοπιστία των οχημάτων. Επιπλέον, η έλλειψη υποδομών και το κόστος συντήρησης επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση. Σημαντική είναι και η υποτίμηση της αξίας: ενδεικτικά, το MG5 έχασε περίπου το 20% της αρχικής του αξίας μέσα σε έναν χρόνο, τάση που παρατηρείται και σε άλλα κινεζικά μοντέλα.

Παρά το γεγονός ότι τα κινεζικά αυτοκίνητα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο στην αγορά, η αναγνωρισιμότητά τους αυξάνεται σταδιακά. Εκπρόσωποι της αγοράς εκτιμούν πως στο μέλλον η ζήτηση θα ξεπεράσει την προσφορά, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών στην αγορά μεταχειρισμένων ηλεκτρικών κινεζικών αυτοκινήτων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

