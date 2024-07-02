Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντεπιτίθενται. Η κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Zeekr ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι παρέδωσε αριθμό ρεκόρ οχημάτων τον Ιούνιο, καθιστώντας τις παραδόσεις της για το πρώτο εξάμηνο του έτους τις μεγαλύτερες μεταξύ των εισηγμένων στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ κινεζικών εταιρειών που πωλούν αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.



Η Zeekr, που ανήκει στην πιο γνωστή στην Ευρώπη κινεζική Geely, παρέδωσε 20.106 αυτοκίνητα τον περασμένο μήνα, ανεβάζοντας τις ετήσιες παραδόσεις της σε 87.870 οχήματα.

Πρόκειται για ελαφρά μεγαλύτερο αριθμό από τις 87.426 παραδόσεις τηςγια τους πρώτους έξι μήνες του 2024, αν και η Nio συνέχισε να ανακάμπτει από τις υποτονικές επιδόσεις νωρίτερα αυτό το έτος, έχοντας παραδόσεις ρεκόρ 21.209 οχημάτων τον Ιούνιο.παρέμεινε πιο πίσω, παραδίδοντας 52.028 αυτοκίνητα συνολικά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, συμπεριλαμβανομένων 10.668 οχημάτων τον Ιούνιο.Όσον αφορά τα υβριδικά οχήματα, ηπαρέμεινε μακράν ο ηγέτης. Παρέδωσε 47.774 αυτοκίνητα τον Ιούνιο, και για το πρώτο εξάμηνο συνολικά 188.981 οχήματα. Τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα της εταιρείας διαθέτουν ρεζερβουάρ καυσίμου για να επεκτείνουν την αυτονομία οδήγησης της μπαταρίας.

