Το F-150 Lightning SuperTruck της Ford Performance είναι ο φετινός βασιλιάς του Pikes Peak International Hill Climb

Το αμιγώς ηλεκτρικό F-150 Lightning SuperTruck της Ford Perfomance ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και κατέγραψε μια σημαντική επιτυχία στην 102η εκδοχή του Pikes Peak International Hill Climb, σημειώνοντας χρόνο 8:53.553 – τον ταχύτερο μεταξύ των 61 ανταγωνιστών του.

Αυτό το αποτέλεσμα ήρθε λίγες μόλις μέρες μετά το νέο ρεκόρ του F-150 Ligthning SuperTruck στις κατατακτήριες δοκιμές του φετινού Pikes Peak International Hill Climb στην κατηγορία Open με χρόνο 3:32.831 - επίδοση καλύτερη κατά περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει το 2023 με χρόνο 3:39.939 το ηλεκτρικό SuperVan 4.2 της Ford Performance.

«Η εξέλιξη των ηλεκτρικών οχημάτων της Ford που αναλαμβάνουν και ολοκληρώνουν τις πιο δύσκολες προκλήσεις είναι μια σημαντική απόδειξη της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης που έχουν καταβάλει οι ομάδες μας» είπε ο Mark Rushbrook, global director, Ford Performance Motorsports «Μάθαμε πολλά από το SuperVan 4.2 στο περσινό Pikes Peak και μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση στη φετινή διοργάνωση. Πλέον κινούμαστε μόνο προς τα πάνω».

Ο Romain Dumas, ο οποίος οδήγησε το F-150 Lightning SuperTruck στην κορυφή του φετινού αμερικανικού αγώνα, ξεπέρασε ένα τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της ανάβασης. Εξαιτίας αυτού, χάθηκαν περίπου 26 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η άμεση αντίδραση του Dumas συνέβαλε αποφασιστικά ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρονική απώλεια και να επιλυθεί γρήγορα το πρόβλημα, με τον Γάλλο οδηγό να επανέρχεται στον αγώνα και να τερματίζει στην πρώτη θέση πίσω από το τιμόνι του F-150 Lightning SuperTruck των 1.600 ίππων.

«Είναι τιμή για εμένα που πέτυχα αυτή τη νίκη με την Ford Performance στο φετινό Pikes Peak International Hill Climb» δήλωσε ο Romain Dumas. «Τα πάντα στον αγώνα αυτόν είναι μια πρόκληση, καθώς δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Υπάρχει μόνο μία προσπάθεια. Αντιμετωπίσαμε μια πρόκληση από νωρίς, όμως αυτή με έκανε ακόμα πιο αποφασιστικό ώστε να αναπληρώσω τον χαμένο χρόνο στο υπόλοιπο της διαδρομής».

Για την κατασκευή του Ford Performance F-150 Lightning SuperTruck η συμβολή της STARD (Stohl Advanced Research and Development) ήταν καθοριστική. Επίσης, το SuperTruck ήταν εξοπλισμένο με αγωνιστικές ζώνες της Sparco, καθώς και με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας, σε συνδυασμό με ελαστικά P-Zero που εξέλιξε η Pirelli ειδικά για το ηλεκτρικό όχημα της Ford Performance.

«Για να επιτευχθεί αυτό το εκπληκτικό κατόρθωμα, η προσπάθεια που καταβάλαμε δεν ήταν μικρή» είπε ο Sriram Pakkam, Formula 1 & High-Performance EV manager, Ford Performance Motorsports. «Αυτή ήταν μια πραγματικά ομαδική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα - από τους ταλαντούχους αεροδυναμιστές μας μέχρι τους ειδικούς μας στα συστήματα μετάδοσης κίνησης. Έπρεπε επίσης να δουλέψουμε ως ομάδα για να βελτιώσουμε κάποιες παραμέτρους, όπως το να διατηρήσουμε το βάρος χαμηλά και να μεγιστοποιήσουμε την κάθετη δύναμη. Και νομίζω ότι η ομάδα μας έκανε φανταστική δουλειά».



