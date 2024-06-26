Η Ayvens «ανοίγει δρόμο για το αύριο»

Η ALD Automotive I LeasePlan παρουσιάζει στην Ελλάδα την Ayvens, τη νέα παγκόσμια μάρκα κινητικότητας, η οποία αποτελεί την ένωση των δύο εταιρειών κάτω από μία ενιαία ταυτότητα. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη συγχώνευση των δύο κορυφαίων εταιρειών στον παγκόσμιο χάρτη του κλάδου της αυτοκίνησης, τον Μάιο του 2023. Κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι ο γαλλικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός, Societe Generale.

Το αποτύπωμα της εταιρείας στην Ελλάδα είναι ήδη ιδιαίτερα σημαντικό. Το 12% των συνολικών ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων, γίνονται σήμερα από την Ayvens. Διαθέτει περίπου 60.000 οχήματα στους ελληνικούς δρόμους, με αξία πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να χρηματοδοτεί και να διαχειρίζεται έναν τεράστιο στόλο. Παράλληλα, η εταιρεία απασχολεί σήμερα πάνω από 270 εργαζομένους.

Η Ayvens ηγείται της μετάβασης προς την κινητικότητα μηδενικών ρύπων και διαμορφώνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου. Με κεντρικό μήνυμα το "Better with every move", δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της, με στόχο να κάνει τη ζωή να «κυλάει καλύτερα».

Δημιουργία του μεγαλύτερου Κέντρου Κινητικότητας στην Ελλάδα

Η Ayvens προχωρά σε μία ακόμα σημαντική επένδυση στη χώρα μας, δημιουργώντας το μεγαλύτερο κέντρο κινητικότητας (Mobility Centre) στην Ελλάδα, στη Μαγούλα Αττικής. Αυτή η σύγχρονη εγκατάσταση, που εκτείνεται σε 60 στρέμματα, λειτουργεί ως κόμβος για διάφορες υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν μια νέα εμπειρία παραλαβής και παράδοσης, αντικατάστασης και επιστροφής αυτοκινήτου. Συνδυάζοντας τους πόρους και την τεχνογνωσία των δύο εταιρειών που συγχωνεύτηκαν, η Ayvens στοχεύει στην παροχή καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων για την κάλυψη των ποικίλων αναγκών των πελατών της στην Ελλάδα.

Αξία στόλου πάνω από 1,1 δισ. ευρώ

Έχοντας ξεπεράσει τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε αξία οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους, η Ayvens διαχειρίζεται και διατηρεί έναν σημαντικό στόλο με μέσο όρο ηλικίας οχημάτων τα 2,5 χρόνια. Πρόκειται για μία επένδυση που όχι μόνο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της Ayvens στην ελληνική αγορά, αλλά συμβάλλει σημαντικά στην τοπική οικονομία, στηρίζοντας τις εισαγωγικές εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα και το δίκτυο των αντιπροσώπων τους, συντηρώντας και επισκευάζοντας τα αυτοκίνητά της στο δίκτυο αυτό.

Ayvens Carmarket: Φέρνοντας την επανάσταση στην αγορά Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων

Ένας ακόμα σημαντικός πυλώνας δραστηριότητας της Ayvens στην Ελλάδα είναι η αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Με το λανσάρισμα της νέας πλατφόρμας, Ayvens Carmarket, η εταιρεία στοχεύει στην πλήρη αναδιαμόρφωση της εγχώριας αντίληψης για τον τομέα αυτό. Η πλατφόρμα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για τη χονδρική πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων, σχεδιασμένων ειδικά για επαγγελματίες και εμπόρους αυτοκινήτων. Μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πωλήσεων, διευκολύνει τις ψηφιακές διαδικασίες και τις διασυνοριακές συναλλαγές.

Η Ayvens, επίσης, δραστηριοποιείται στον τομέα της λιανικής και απευθείας πώλησης στους ιδιώτες.

Νεοσύστατη Διοικητική Ομάδα

Το νεοσύστατο Board of Directors της Ayvens στην Ελλάδα αποτελείται από μία ομάδα εξαιρετικών επαγγελματιών που διαθέτουν βαθιά γνώση και εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς τους. Συγκεκριμένα, απαρτίζεται από τους: Κώστα Πετρούτσο, Managing Director, Γιούλη Καλογήρου, Finance Director, Μαρία Καμπανέλλου, Human Resources Director, Ελένη Μυρίση, Remarketing Director, Παναγιώτη Πετριανίδη, Services & Operations Director, Χρήστο Παπαγιαννόπουλο, Commerce Director, Γιώργο Κατσό, Risk & Compliance Director, Γιάννο Ζαφείρη, Marketing & Communications Director, Δέσποινα Καρακώστα, Strategy & Transformation Director και Γιώργο Μυτιληναίο, Digital & IT Director.

Ο Κώστας Πετρούτσος, Managing Director της Ayvens, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε στην Ελλάδα την “Ayvens”, τη νέα μας εταιρική ταυτότητα. Η Ayvens, είναι η νέα παγκόσμια μάρκα βιώσιμης κινητικότητας και αποστολή της είναι να μεταμορφώσει τον τρόπο που κινούμαστε, στοχεύοντας στην απλότητα, την ευφυΐα και τη βιωσιμότητα. Μεταξύ άλλων, σήμερα παρουσιάζουμε το νέο μας Mobility Centre στη Μαγούλα Αττικής, και την πλατφόρμα Ayvens Carmarket, η οποία θα φέρει επανάσταση στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν συστήνουμε την Ayvens και μαζί “ανοίγουμε δρόμο για το αύριο”».



Πηγή: skai.gr

