Ένα εμβληματικό brand εξηλεκτρίζεται: Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Explorer, σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στην Ευρώπη.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Explorer είναι το πρώτο μιας σειράς καινοτόμων, νέων ηλεκτρικών οχημάτων της Ford που ανοίγει τον δρόμο για τον πλήρη επαναπροσδιορισμό της μάρκας στην Ευρώπη.

Συνδυάζοντας τη γερμανική μηχανολογία με το αμερικανικό στυλ, το μεσαίου μεγέθους SUV της Ford μπορεί να φιλοξενήσει άνετα πέντε επιβάτες σε δύο σειρές καθισμάτων και είναι πλήρως εξοπλισμένο για οικογενειακές αποδράσεις, προσφέροντας μια εξαιρετική ψηφιακή εμπειρία σε συνδυασμό με μια συμπεριφορά στο δρόμο προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων πελατών.

To νέο Ford Explorer διαθέτει μεταξύ άλλων μια ευμεγέθη κινητή οθόνη αφής SYNC Move με πλήρως συνδεδεμένο infotainment και ηχοσύστημα προσαρμοσμένο στις ηχητικές απαιτήσεις του εσωτερικού, ασύρματη ενσωμάτωση εφαρμογών, καθώς και μια σειρά από προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού.

Το ηλεκτρικό SUV της Ford που σχεδιάστηκε στην Ευρώπη και συναρμολογείται τώρα στο νέο Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της Κολωνίας, αποτελεί ένα ακόμη βήμα της εταιρείας στο δρόμο για μια νέα γενιά ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων υψηλής ποιότητας που προορίζονται για τη Γηραιά Ήπειρο.

Ένα δεύτερο EV, ένα νέο σπορ crossover, θα αποκαλυφθεί σύντομα και θα παράγεται ήδη από φέτος στην Κολωνία, ενώ αργότερα μέσα στο 2024 το ντεμπούτο της θα πραγματοποιήσει και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του μικρού Puma.

«Το Explorer ανοίγει το δρόμο για μια νέα και συναρπαστική γενιά ηλεκτρικών οχημάτων για την Ford. Αντλώντας έμπνευση από την αμερικανική κληρονομιά μας, αλλά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τους Ευρωπαίους πελάτες μας, διαθέτει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να αντιμετωπίσει τα πάντα, από τις καθημερινές μέχρι τις πιο απαιτητικές διαδρομές», δήλωσε ο Marin Gjajaja, Chief Operating Officer, Ford Model e.

Το νέο Explorer έχει ήδη γράψει ιστορία σημειώνοντας ένα νέο ρεκόρ στα χέρια της Lexie Alford (@LexieLimitless), η οποία έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έκανε τον γύρο του κόσμου με ηλεκτρικό όχημα. Διασχίζοντας έξι ηπείρους, 27 χώρες και καλύπτοντας περισσότερα από 30.000 χιλιόμετρα μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, απέδειξε τι ακριβώς είναι εφικτό με ένα ηλεκτρικό όχημα.

Εξοπλισμένο για κάθε είδους απόδραση

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Explorer είναι το πρώτο επιβατικό EV της Ford που εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στην Ευρώπη, προσφέροντας στάνταρ κορυφαίες προδιαγραφές οι οποίες περιλαμβάνουν ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης με μπαταρία για μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση – και αυτονομία έως και 602 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση.

Το Ford Explorer διατίθεται με μία επιλογή συστημάτων μετάδοσης κίνησης με έναν κινητήρα εγκατεστημένο στους πίσω τροχούς (RWD) ή εναλλακτικά με δύο κινητήρες και κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD). Και οι δύο διατάξεις χρησιμοποιούν μια μπαταρία ιόντων λιθίου νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC) Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) που επιλέχθηκε για την ενεργειακή της πυκνότητα, την ισχύ και την απόδοση της σε ευρωπαϊκά κλίματα - από τη Σκανδιναβία έως και τη Μεσόγειο. Μια έκδοση με έναν κινητήρα και κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD) σε συνδυασμό με μπαταρία NMC Τυπικής Χωρητικότητας (Standard Range) θα είναι επίσης διαθέσιμη σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η φόρτιση 10-80% διαρκεί περίπου 26 λεπτά με χρήση ταχείας φόρτισης DC έως 185 kW για την έκδοση AWD. Οι οδηγοί του νέου Explorer θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση και να πληρώνουν τη φόρτιση σε περισσότερα από 600.000 σημεία φόρτισης στο δίκτυο BlueOval Charge Network χρησιμοποιώντας την εφαρμογή FordPass ή την καινοτόμο τεχνολογία Plug&Charge. Σε αυτά περιλαμβάνονται σταθμοί φόρτισης υψηλής ισχύος από την IONITY - μια κοινοπραξία στην οποία η Ford αποτελεί ιδρυτικό μέλος - και την Allego, με την οποία η Ford ανακοίνωσε ότι ξεκινά συνεργασία για την εισαγωγή υπερταχείας φόρτισης στα σημεία των επίσημων εμπόρων της μάρκας.

Δεν είναι μόνο η φόρτιση που είναι γρήγορη και απλή. Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer μπορεί να επιταχύνει ταχύτερα από ένα Focus ST, καθώς η ισχύς των 340 PS εξασφαλίζει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,3 δευτερόλεπτα στην έκδοση AWD και ικανότητα ρυμούλκησης έως και 1.200 kg. Και όλα αυτά με την απρόσκοπτη χρήση ενός εντελώς αθόρυβου, αμιγώς ηλεκτρικού συστήματος μετάδοσης κίνησης. Η όλη εμπειρία καθίσταται ακόμα πιο απολαυστική χάρη στις κορυφαίες στάνταρ προδιαγραφές.

«Το Explorer αποδεικνύει ότι η αποδοτικότητα και η φινέτσα των αμιγώς ηλεκτρικών κινητήριων συνόλων δεν υπονομεύουν την διασκεδαστική οδήγηση», δήλωσε ο Geert van Noyen, Vehicle Dynamics, Ford Ευρώπης. «Η επιτάχυνση που θυμίζει σπορ αυτοκίνητο και η χαρακτηριστική ευελιξία της Ford σε ένα τόσο ικανό και ευέλικτο πακέτο δίνει στους πελάτες την ελευθερία να ζήσουν την εμπειρία σύμφωνα με τις επιθυμίες τους».

Εκτός από τα περίπου 490 λίτρα συνολικού αποθηκευτικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου του MegaConsole των 17 λίτρων και του My Private Locker που βρίσκονται στην καμπίνα, όλες οι εκδόσεις του νέου Explorer διαθέτουν συνδεδεμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move με ρυθμιζόμενη κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών, η οποία μπορεί να μετακινηθεί σε γωνία 30 μοιρών. Αυτό βοηθά τους οδηγούς να βρίσκουν εύκολα την ιδανική της θέση ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις λειτουργίες που ενεργοποιούνται μέσω αφής, την προβολή του συστήματος πλοήγησης ή απλώς την προσαρμογή της στις προτιμήσεις τους.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης θερμαινόμενο τιμόνι και εμπρός καθίσματα, κάθισμα οδηγού με λειτουργία μασάζ και ασύρματη φόρτιση κινητού. Το εσωτερικό του νέου Explorer περιλαμβάνει σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα και μια κομψή μπάρα ήχου ώστε όλοι οι επιβάτες να απολαμβάνουν τον ήχο που αναπαράγουν συσκευές που είναι συνδεδεμένες ασύρματα μέσω Android Auto και Apple CarPlay.

Η έκδοση Explorer Premium εξοπλίζεται με ηχοσύστημα B&O με 10 ηχεία και ατμοσφαιρικό εσωτερικό κρυφό φωτισμό που δημιουργεί μια ευχάριστη διάθεση ακόμη και σε απαιτητικά ταξίδια όπως αυτό της Lexie. Επίσης, αντί για τα χαρακτηριστικά φώτα LED με Auto High Beam, η έκδοση Premium διαθέτει φωτιστικά σώματα Dynamic Matrix LED με Glare-Free Highbeam.

Για να καταστεί η διαδικασία αγοράς όσο το δυνατόν πιο εύκολη, αλλά και για να εξασφαλιστεί η προσφορά πολυτελών προδιαγραφών με στόχο τη δημιουργία μιας ελκυστικής αξίας για κάθε πελάτη, τα προαιρετικά πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού περιορίζονται στην πανοραμική οροφή - η οποία διαθέτει μια γυάλινη επιφάνεια άνω του 1 τ.μ. - και στο Driver Assist Pack. Ανάμεσα στα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του πακέτου αυτού είναι η πίσω πόρτα με hands-free λειτουργία (για εύκολη πρόσβαση στο χώρο αποσκευών χωρητικότητας έως και 470 λίτρων όταν οι επιβάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους), το head-up display, η κάμερα 360 μοιρών και η νέα τεχνολογία Assisted Lane Change.

Αυτά τα χαρακτηριστικά έρχονται να προστεθούν σε περισσότερες από 15 στάνταρ τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού. Οι κυριότερες από αυτές είναι το Intelligent Adaptive Cruise Control με Stop and Go και το Clear Exit Warning που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην αποφυγή των «περιστατικών από άνοιγμα πόρτας», τα οποία μπορεί να συμβούν όταν οι οδηγοί ανοίγουν τις πόρτες των οχημάτων τους χωρίς να αντιληφθούν ότι πλησιάζουν δίτροχα.

Το νέο Ford Explorer – το πρώτο όχημα που συναρμολογείται στην Κολωνία στο Ford Cologne EV Centre μετά από επένδυση της εταιρείας ύψους 2 δισ. δολαρίων – θα μεταμορφώσει την ιστορική μονάδα σε εργοστάσιο του μέλλοντος.

Διαθέτοντας υπερσύγχρονη τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και εκατοντάδες ρομπότ που λειτουργούν σαν σε χορογραφία, το Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Κολωνία υποστηρίζεται από μηχανές αυτομάθησης. Επίσης, περισσότερα από 600 νέα ρομπότ εκτελούν μια ποικιλία εργασιών συγκόλλησης, κοπής, κερώματος, βαφής και συναρμολόγησης σε μία άριστα συντονισμένη και σύνθετη διαδικασία που έρχεται να εξασφαλίσει μεταξύ άλλων ακρίβεια, αποδοτικότητα και ποιότητα.

Το Explorer ολοκληρώνει το απόλυτο test drive σε όλο τον κόσμο

Για να αποδείξει ότι το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Explorer είναι έτοιμο για κάθε είδους πρόκληση, η εξερευνήτρια Lexie Alford αποδέχτηκε την πρόκληση να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα κάνει τον γύρο του κόσμου με ηλεκτρικό όχημα. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας, στις 26 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, συνοδεία ενός κομβόι οχημάτων της Ford που διαμορφώνουν σήμερα το όραμα για τη μελλοντική κατεύθυνση της εταιρείας.

Στο απίστευτο ταξίδι του σε όλο τον κόσμο, το νέο Ford Explorer αντιμετώπισε μια σειρά από προκλήσεις – από διακοπές ρεύματος στην Αφρική, και την έλλειψη υποδομών φόρτισης στην έρημο Atacama της Χιλής έως αδιαμόρφωτους δρόμους, ορεινά περάσματα και συνθήκες παγετού – αποδεικνύοντας τί μπορεί να πετύχει κανείς με ένα ηλεκτρικό όχημα.

Το όχημα που χρησιμοποίησε η Lexie Alford στο συγκεκριμένο ταξίδι ήταν μια έκδοση προ-παραγωγής του νέου Ford Explorer. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού χρησιμοποίησε μια ποικιλία από λύσεις φόρτισης - από επιτοίχιες πρίζες AC 2,2 kW έως ταχυφορτιστές DC και φορητή μπαταρία.

Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της η Lexie βασίστηκε στον αποθηκευτικό χώρο MegaConsole στην καμπίνα του αυτοκινήτου- ο οποίος μπορεί να χωρέσει έως και τρία μπουκάλια 1,5 λίτρων αφήνοντας ελεύθερο αρκετό επιπλέον χώρο - στο θερμαινόμενο και με λειτουργία μασάζ κάθισμα οδηγού, καθώς και στο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move της Ford με φωνητική ενεργοποίηση και ρυθμιζόμενη οθόνη αφής.

«Σε αυτό το επικό ταξίδι γνώρισα απίστευτους ανθρώπους από πολλές γωνιές του κόσμου και διέσχισα 27 χώρες πίσω από το τιμόνι. Σε αυτό το ταξίδι οι προκλήσεις ήταν πολλές» δήλωσε η Lexie, η οποία κατέχει επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ ως το νεαρότερο άτομο που επισκέφτηκε κάθε χώρα στον κόσμο. «Ήταν όνειρο ζωής και τιμή για μένα το γεγονός ότι η Ford μου εμπιστεύτηκε να κάνω τον γύρο του κόσμου με το ηλεκτρικό Explorer, το οποίο ήταν σαν το σπίτι μου τους τελευταίους έξι μήνες. Είχα στόχο να ξεπεράσω τα όρια για το τι είναι εφικτό να κάνει κανείς με ένα EV και είμαι περήφανη που τα κατάφερα!»



