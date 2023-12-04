Kia XCeed Plug-in Hybrid: Γιατί κανείς δεν τολμά να προσπεράσει το κορυφαίο crossover

Εξακολουθεί να σας γοητεύει η ιδέα ενός σπορ αυτοκινήτου, αλλά ταυτόχρονα οι μεταφορικές σας ανάγκες απαιτούν πρακτικές λύσεις και μεγάλους χώρους. Το Kia XCeed, το σπορ κουπέ Crossover είναι το επόμενο αυτοκίνητό σας. Η τεχνολογία του εστιάζει στην απόλαυση της οδήγησης με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο σε όλη τη γκάμα, από τον 1.5 T-GDI 48V Hybrid 160PS μέχρι την επαναφορτιζόμενη υβριδική έκδοση 1.6 PHEV. Οι εξηλεκτρισμένοι κινητήρες προσφέρουν μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου και δυνατότητα ακόμη και αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης χωρίς ρύπους. Κορωνίδα αυτής της φιλοσοφίας είναι η έκδοση GT-Line με λεπτομέρειες που ενισχύουν ακόμα περισσότερο το δυναμισμό τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό του αυτοκινήτου.

Στο φυσικό σας περιβάλλον

Η αισθητική θριαμβεύει στις σαγηνευτικές ρευστές γραμμές του XCeed. Ο δυναμισμός ενός SUV και η κομψότητα ενός κουπέ, στις ιδανικές compact εξωτερικές διαστάσεις. Γιατί το XCeed είναι στο φυσικό του περιβάλλον τόσο στην καθημερινότητα της πόλης όσο και στους ανοιχτούς δρόμους. Ή ακόμα και μακριά από την άσφαλτο.

Μέσα στην καμπίνα των επιβατών, εκεί που περνάτε ένα σημαντικό μέρος της ημέρας σας, θα εντυπωσιαστείτε από τα κορυφαίας ποιότητας υλικά και τη σχεδίαση που δίνει έμφαση στην πρακτικότητα για να κάνει την παραμονή σας μια ευχάριστη εμπειρία, όσο εσείς θα απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική από το premium ηχοσύστημα της JBL. Επιπλέον θα καλύψει όλες τις απαιτήσεις σας για τεχνολογία αιχμής και συνδεσιμότητα, με ένα ψηφιακό περιβάλλον για το οποίο η Kia είναι παγκοσμίως γνωστή. Τα συστήματα Kia Live Services και Kia Connect φροντίζουν να σας παρέχουν, σε πραγματικό χρόνο, χρήσιμες πληροφορίες όχι μόνο όση ώρα οδηγείτε, αλλά ακόμα και όταν βρίσκεστε μακριά από το XCeed, με την δυνατότητα ελέγχου σημαντικών λειτουργιών εξ αποστάσεως μέσω smartphone.

Σπορ ρεύμα

Η δύναμη κάτω από το καπό σε πλήρη αρμονία με την σπορ κουπέ εμφάνιση, κάνουν το XCeed ένα Crossover μοναδικά απολαυστικό στην οδήγηση. Η πλούσια γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων καλύπτει κάθε ανάγκη, κάνοντας κάθε μέτρο της διαδρομής σας να αξίζει. Ο βενζινοκινητήρας 1.500 κ.εκ 48V Hybrid έχει κορυφαία ισχύ 160 ίππων και βέλτιστη αποδοτικότητα για οικονομία καυσίμου, τόσο στη χαλαρή μετακίνηση στην πόλη, όσο και σε ένα ταξίδι-εξπρές. Οδηγήστε σε έναν δρόμο με στροφές όμως, για να καταλάβετε πώς η άμεση απόκριση και η πλούσια ροπή του σε άψογη συνεργασία με το σύστημα μετάδοσης και την ανάρτηση φέρνουν στην επιφάνεια τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου.

Ο πετρελαιοκινητήρας 1.600 κ.εκ 48V Hybrid απόδοσης 136 ίππων συνδυάζεται με επιλογή μεταξύ μηχανικού κιβωτίου 6 σχέσεων ή αυτόματου με διπλό συμπλέκτη και 7 σχέσεις.

Η κορυφαία έκδοση Plug-In Hybrid προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία ηλεκτροκίνησης χωρίς τον παραμικρό περιορισμό αυτονομίας. Με μεγάλη αποδοτικότητα, χωρίς εκπτώσεις στην απόδοση και με ηλεκτρική αυτονομία που αγγίζει τα 60 χιλιόμετρα με μια φόρτιση, αυτή η έκδοση χρησιμοποιεί κινητήρα βενζίνης 1.600 κ.εκ, συνδυασμένης απόδοσης 141 ίππων με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Χάρη στα τρία προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal και Sport) ο οδηγός μπορεί, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε διαδρομής να πάρει από το XCeed ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Έτσι μπορείτε να οδηγείτε καθημερινά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και ταυτόχρονα να έχετε ένα αυτοκίνητο επιδόσεων για τα ταξίδια και τις μακρινές εξορμήσεις.

Τεχνολογία αυτοπεποίθησης

Η ρύθμιση της ανάρτησης και η αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου έχουν γίνει με γνώμονα την κορυφαία άνεση, χωρίς συμβιβασμούς σε επίπεδο δυναμικών χαρακτηριστικών. Άλλωστε η απόσταση από το έδαφος που φτάνει έως τα 18,4 εκατοστά αποδεικνύει ότι το XCeed δεν φτιάχτηκε για τα στενά όρια μιας πόλης, αλλά για να σας εμπνεύσει να επισκεφθείτε προορισμούς που θα σας γεμίζουν με εικόνες και εμπειρίες.

Όλα αυτά μέσα σε ένα εξαιρετικά ασφαλές περιβάλλον, όπως συμβαίνει με όλα τα Kia, αφού το XCeed εξοπλίζεται με μια πλήρη σουίτα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού, καθώς και με το αναβαθμισμένο Smart Cruise Control, έναν έξυπνο ρυθμιστή ταχύτητας για αυτόματη επιβράδυνση, ακινητοποίηση, εκκίνηση και επιτάχυνση του οχήματος που προσφέρεται στις εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και κάνει τις ώρες που κινούμαστε σε μποτιλιάρισμα πιο άνετες και ασφαλείς.

Το Kia XCeed είναι ο σύμμαχος σας για τις εκτός αστικού ιστού μετακινήσεις και ταυτόχρονα πηγή έμπνευσης για ασφαλείς εξορμήσεις.

