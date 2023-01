Το πλήρως ηλεκτρικό Kia EV6 κερδίζει το Utility Vehicle of the Year 2023 στη Βόρεια Αμερική

Το EV6 επιλέχθηκε από 50 ειδικούς της αυτοκινητοβιομηχανίας που εργάζονται σε έντυπα, διαδικτυακά, ραδιόφωνα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα

Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia EV6 ανακηρύχθηκε North American Utility Vehicle of the Year από την κριτική επιτροπή του North American Car of the Year (NACTOY). Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια που η συγκεκριμένη επιτροπή ψηφίζει ένα μοντέλο της Kia ως την κορυφαία επιλογή της στην κατηγορία.

Το EV6 επιλέχθηκε από 50 ειδικούς της αυτοκινητοβιομηχανίας που εργάζονται σε έντυπα, διαδικτυακά, ραδιόφωνα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης, οι κριτές του NACTOY δοκίμασαν διάφορα οχήματα (από σπορ αυτοκίνητα έως φορτηγά) και αξιολόγησαν με κριτήρια όπως η καινοτομία του αυτοκινήτου, ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά ασφάλειας, οι επιδόσεις, η τεχνολογία, η ικανοποίηση του οδηγού και η εμπειρία χρήστη.

