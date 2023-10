Ferrari από χρυσάφι: Μια 250 GT Lusso του 1963 πωλείται πάνω από 1,2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία! (φωτό) Αυτοκίνητο 11:16, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το νούμερο 32 από τα 350 που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιορισμένης παραγωγής 18 μηνών