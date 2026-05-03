«0,5 Δευτερόλεπτα»: Μια καμπάνια κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τον νέο KOK

Περισσότεροι από 30 Έλληνες Content Creators και Influencers ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια δυναμική καμπάνια κοινωνικής ευαισθητοποίησης με τίτλο «0,5 Δευτερόλεπτα», με

στόχο την αφύπνιση του κοινού γύρω από τις οδικές συμπεριφορές και τις συνέπειες των στιγμιαίων, λανθασμένων αποφάσεων.

Η καμπάνια αποτυπώνει με ωμό ρεαλισμό τη σκληρή πραγματικότητα ενός τροχαίου δυστυχήματος — εκείνης της μοιραίας στιγμής, μόλις 0,5 δευτερολέπτων, που μπορεί να καθορίσει ζωές για πάντα. Εστιάζει σε κρίσιμα ζητήματα όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η γενικότερη αδιαφορία απέναντι στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πέρα από την πράξη, η καμπάνια αναδεικνύει και τις συνέπειες: τους ανθρώπους που μένουν πίσω. Μια μητέρα. Μια οικογένεια. Μια άδεια καρέκλα.

Η κεντρική ταινία της καμπάνιας, σε παραγωγή PSDM ATHENS και KONTEN GREECE και σε σκηνοθεσία του Δάνη Ντάρλα, θα δημοσιευθεί στις 10 Μαΐου, ανήμερα της Γιορτής

της Μητέρας, μια ημερομηνία με ισχυρό συμβολισμό. Όπως δήλωσε ο συντονιστής της πρωτοβουλίας, Βαγγέλης Νάκης:

«Ο λόγος που επιλέξαμε αυτή την ημέρα είναι γιατί πολλές μητέρες δε γιορτάζουν — πονάνε.»

Στην ταινία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι:

Βαγγέλης Νάκης, Έλενα Κρεμλίδου, Αγγελική Μανουσάκη, Πάμαιρη Αφεντάκη,

Δημοσθένης Στούμπος (Papito), καθώς και οι:

Αμπατζής Διαμαντής, Αργύρου Ευαγγελία, Bae Cathleen (Κατερίνα), Γκούγκου

Χρυσάνθη, Χριστοφή Κασσιανή, Ειρήνη Αντωνοπούλου (Panathema Se), Alison Andie

(Αντιγόνη), Καραλιολιού Ευαγγελία, Κατσιλιανός Χριστόφορος, Κατσιλιανός Άγγελος,

Μουχαμέτη Κλείντι, Νάκης Κωνσταντίνος, Παπαευστρατίου Ειρήνη, Παπαμιχαήλ

Δέσποινα, Πατσάλος Ανδρέας, Πουρνάρας Φίλιππος, Ρήγος Αντώνης, Σανίδας Δημήτρης,

Τσόγγου Μαρικέλλη, Φώκα Νεφέλη, Λαζαρίδης Δημήτρης, Κροκίδης Νικόλας και Κουτσολέλος Παντελής.

Η καμπάνια θα έχει διάρκεια ενός μήνα και περιλαμβάνει:

• Την κεντρική κινηματογραφική ταινία

• Ατομικά βίντεο των συμμετεχόντων creators, με τον καθένα σε πρωταγωνιστικό ρόλο

• Ένα vidcast με κεντρικό ερώτημα:

«Ποια ήταν η απόφαση που πήρες σε 0,5 δευτερόλεπτα που άλλαξε τη ζωή σου;»

• Σειρά από poster με ισχυρό κοινωνικό μήνυμα, όπου κάθε creator απεικονίζεται σαν να έχει εμπλακεί σε τροχαίο δυστύχημα

Ιδιαίτερη συναισθηματική ένταση προσδίδει το τραγούδι «Μάνα μου μην κλαις για εμένα», σε ερμηνεία του Νικομανώλη Νύκταρη, το οποίο πλαισιώνει την αφήγηση της ταινίας.

Οι δημιουργοί εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το νοσοκομείο Cosmoclinic και το κέντρο νυχτερινής διασκέδασης S-Cape για την παραχώρηση των χώρων και του

προσωπικού, καθώς και για τη συνολική συμβολή τους στην υλοποίηση αυτού του κοινού οράματος.

Παράλληλα, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, παρουσιάζεται το KONTEN, μια ανεξάρτητη κοινότητα Ελλήνων Creators που φιλοδοξεί να δημιουργεί περιεχόμενο με κοινωνικό αντίκτυπο, με στόχο να εμπνεύσει και να ενεργοποιήσει τη νέα γενιά.

Οι δημιουργοί προειδοποιούν ότι το περιεχόμενο της καμπάνιας είναι έντονο και ενδέχεται να προκαλέσει συναισθηματική φόρτιση. Για τον λόγο αυτό, δε συνιστάται η παρακολούθηση από άτομα κάτω των 15 ετών ή από άτομα ευαίσθητα σε σκληρές εικόνες.

Στόχος της καμπάνιας είναι η ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας και η συμμόρφωση με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το μήνυμα είναι σαφές:

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αλλάζει. Το ερώτημα είναι — θα αλλάξουμε εμείς;

0.0 — η μόνη ασφαλής επιλογή



Πηγή: skai.gr

