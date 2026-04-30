Η Volkswagen περνά στην αντεπίθεση στα προσιτά ηλεκτρικά: παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο ID. Polo

Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo και στέλνει ένα καθαρό μήνυμα στην ευρωπαϊκή αγορά: η επόμενη φάση της ηλεκτροκίνησης δεν θα κριθεί μόνο από την τεχνολογία, αλλά από το πόσο ουσιαστικά μπορεί αυτή να μπει στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Με το νέο ID. Polo, η Volkswagen φέρνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα μοντέλα της ιστορίας της στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή, δίνοντας στο κοινό ένα compact ηλεκτρικό μοντέλο με πραγματική χρηστικότητα, υψηλή ποιότητα και τιμή εισόδου από 24.995 ευρώ στη Γερμανία.

Το νέο ID. Polo δεν είναι απλώς ένα ακόμη μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι η ηλεκτρική επανεκκίνηση ενός μοντέλου που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την καθημερινή μετακίνηση, την αξιοπιστία και τη λογική επιλογή. Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το Polo αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της Volkswagen. Τώρα, με τη μορφή του ID. Polo, περνά σε μια νέα εποχή, πλήρως επανασχεδιασμένο, αμιγώς ηλεκτρικό και απόλυτα προσανατολισμένο στις ανάγκες του σήμερα.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του ID. Polo έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Volkswagen ενισχύει αποφασιστικά τη θέση της στην ηλεκτροκίνηση. Με την πρώτη θέση στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη το 2025, η μάρκα περνά στο επόμενο βήμα: κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, πιο απλή και πιο κοντά στον τρόπο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πραγματικά το αυτοκίνητό τους.

Αυτή είναι και η ουσία της στρατηγικής True Volkswagen. Η Volkswagen επιστρέφει στις αξίες που την έκαναν σημείο αναφοράς: καθαρή και ελκυστική σχεδίαση, λειτουργικότητα, ποιότητα, ευκολία χρήσης και τεχνολογία με πραγματικό όφελος για τον οδηγό. Το ID. Polo εκφράζει αυτή τη φιλοσοφία με χαρακτηριστική σαφήνεια. Δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με υπερβολές. Αντίθετα, προσφέρει περισσότερα εκεί όπου έχει σημασία: στην αυτονομία, στους χώρους, στην καθημερινή ευκολία, στον εξοπλισμό και στην αίσθηση εμπιστοσύνης που περιμένει κανείς από ένα Volkswagen.

Με μήκος 4.053 χλστ., το νέο ID. Polo διατηρεί compact διαστάσεις, όμως χάρη στη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική MEB+ αξιοποιεί πολύ καλύτερα τους εσωτερικούς χώρους. Προσφέρει άνεση για πέντε επιβάτες και χώρο αποσκευών 441 λίτρων, τιμή ιδιαίτερα υψηλή για την κατηγορία. Με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα φτάνει τα 1.240 λίτρα, καθιστώντας το ID. Polo ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που δεν περιορίζεται στην πόλη, αλλά μπορεί να καλύψει με άνεση και μεγαλύτερες διαδρομές, οικογενειακές ανάγκες και καθημερινή χρήση.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει τρία επίπεδα ισχύος, 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) και 155 kW (211 PS), καθώς και δύο μεγέθη μπαταρίας. Οι εκδόσεις 85 kW (116 PS) και 99 kW (135 PS) θα εξοπλίζονται στάνταρ με μπαταρία LFP καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, με αυτονομία έως 329 χλμ. και φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 23 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC. Η έκδοση των 155 kW (211 PS) θα τροφοδοτείται από μπαταρία NMC καθαρής χωρητικότητας 52 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 454 χλμ. και φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά.

Στο εσωτερικό, το ID. Polo ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive της Volkswagen, με καθαρές γραμμές, υψηλή αντιληπτή ποιότητα και διαισθητικό χειρισμό. Το Digital Cockpit των 10 ιντσών, η κεντρική οθόνη infotainment 13 ιντσών και η επιστροφή σε φυσικά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες δείχνουν μια πιο ώριμη προσέγγιση στην ψηφιακή εμπειρία. Η ίδια φιλοσοφία αποτυπώνεται και στις τρείς εκδόσεις Trend, Life και Style: από την καθαρή λειτουργικότητα της Trend, έως την περισσότερη άνεση της Life και την πιο εκφραστική, premium προσέγγιση της Style.

Το νέο ID. Polo ενσωματώνει επίσης τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσε κανείς σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Προαιρετικά, η νέα γενιά του Connected Travel Assist μπορεί να υποστηρίζει υποβοηθούμενη διαμήκη και πλευρική καθοδήγηση, αλλά και να αντιδρά σε φωτεινούς σηματοδότες, εντός των ορίων λειτουργίας του συστήματος. Παράλληλα, η στάνταρ λειτουργία one-pedal driving διευκολύνει την οδήγηση στην πόλη, ενώ η λειτουργία vehicle-to-load επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,6 kW, μετατρέποντας το αυτοκίνητο σε κινητή πηγή ενέργειας.

Το ID. Polo είναι ένα compact ηλεκτρικό μοντέλο με ρόλο πολύ μεγαλύτερο από τις διαστάσεις του. Δεν απευθύνεται μόνο σε όσους αναζητούν ένα αυτοκίνητο πόλης, αλλά σε όσους θέλουν ένα προσιτό, ολοκληρωμένο και αξιόπιστο Volkswagen για την καθημερινή τους ζωή. Με το νέο ID. Polo, η Volkswagen δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση περνά σε μια πιο ώριμη φάση: με λιγότερη πολυπλοκότητα, περισσότερη ουσία και μεγαλύτερη αξία για τον οδηγό.

Οι προπωλήσεις του νέου ID. Polo ξεκινούν στη Γερμανία σήμερα, με την έκδοση εισόδου να ακολουθεί το καλοκαίρι με τιμή από 24.995 ευρώ. Στην ελληνική αγορά, οι προπωλήσεις του νέου ID. Polo αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2026, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026.

Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού και τιμών αφορούν τη γερμανική αγορά και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.