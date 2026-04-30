Αναβαθμισμένο Ford Puma Gen-E με μεγαλύτερη αυτονομία και τεχνολογία hands-free οδήγησης

Η Ford ανακοινώνει σημαντικές αναβαθμίσεις στο αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E, προσφέροντας προηγμένη τεχνολογία, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και πιο εκλεπτυσμένο σχεδιασμό για το δημοφιλές συμπαγές crossover.

Οι νέες εκδόσεις βασίζονται σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που κατέστησαν το Puma Gen-E το πιο δημοφιλές EV στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο 2026.

«Η αγάπη που έχουμε δει να δείχνουν οι πελάτες για το Puma Gen-E σε όλη την Ευρώπη είναι η απόδειξη ότι βρήκαμε τη σωστή φόρμουλα», δήλωσε ο Christian Weingaertner, general manager, passenger vehicles, Ford Europe. «Τώρα προσθέτουμε ακόμη πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά. Με το σύστημα BlueCruise για hands-free οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, καθιστούμε τις προηγμένες τεχνολογίες μας πιο προσιτές και προσφέρουμε μια τεχνολογική εμπειρία υψηλού επιπέδου στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων».

Απολαμβάνοντας μεγαλύτερη αυτονομία και άνεση

Το Puma Gen-E παρουσιάστηκε το 2024 και η αποδοτικότητά του αποτέλεσε πόλο έλξης για τους πελάτες ηλεκτρικών οχημάτων με μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 13,1 kWh/100.

Με τον βελτιωμένο σχεδιασμό της μπαταρίας υψηλής τάσης, η αυτονομία αυξάνεται στα 572 km μέσα στην πόλη και στα 417 km σε μικτό κύκλο, καθιστώντας ακόμα πιο άνετα μεγαλύτερα ταξίδια και επιτρέποντας αστικές μετακινήσεις χωρίς ανάγκη φόρτισης για περισσότερες ημέρες.

Τα Puma Gen-E προσφέρει νέα και αναβαθμισμένα επίπεδα άνεσης και ευκολίας κατά την οδήγηση με την εισαγωγή της τεχνολογίας hands-free οδήγησης BlueCruise, της Ford. Διαθέσιμο τώρα για το μικρότερο μοντέλο της γκάμας Ford, το προηγμένο αυτό σύστημα υποβοήθησης επιτρέπει οδήγηση «με ελεύθερα χέρια και μάτια στραμμένα στο δρόμο» σε καθορισμένους αυτοκινητόδρομους, καθιστώντας τις καθημερινές μετακινήσεις και την οδήγηση σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας λιγότερο απαιτητικές.

Το BlueCruise ήταν το πρώτο σύστημα του είδους που έλαβε κανονιστική έγκριση στην Ευρώπη το 2023 με την ηλεκτρική Mustang Mach-E της Ford. Έκτοτε έχει λάβει έγκριση για χρήση σε 16 αγορές της Ευρώπης, αποτελώντας το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στην περιοχή. Αυτό εξασφαλίζει πρόσβαση για χρήση σε περισσότερα από 135.000 km καθορισμένων αυτοκινητοδρόμων, γνωστών ως Blue Zones.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι οδηγοί έχουν διαφορετικές ανάγκες, η Ford προσφέρει τώρα ευέλικτους τρόπους πρόσβασης στην τεχνολογία. Με εφάπαξ αγορά, το BlueCruise μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περαιτέρω πληρωμή για πολλά χρόνια, ενώ υπάρχουν και μηνιαία ή ετήσια προγράμματα για πελάτες που θέλουν να δοκιμάσουν το BlueCruise ή χρειάζονται τη λειτουργία hands-free οδήγησης μόνο σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους – για παράδειγμα στις καλοκαιρινές διακοπές ή για επαγγελματικά ταξίδια. Όλα τα μοντέλα Ford με δυνατότητα χρήσης του συστήματος BlueCruise μπορούν να επωφεληθούν από μία τριμηνιαία δοκιμαστική περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες για το προηγμένο σύστημα BlueCruise θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Νέο στυλ και περισσότερες επιλογές

Το νέο Ford Puma Gen-E επωφελείται επίσης από την αναβάθμιση του ηχοσυστήματος B&O Premium Audio με αυξημένη ισχύ 650 W και «midwoofers» υψηλότερων προδιαγραφών στις μπροστινές πόρτες που προσφέρουν ανώτερα επίπεδα αναπαραγωγής ήχου.

Η λειτουργία Premium Connectivity του συστήματος SYNC είναι πλέον διαθέσιμη, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming, παιχνίδια και λειτουργίες καραόκε απευθείας μέσω της διεπαφής του οχήματος. Το Connected Navigation, το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα που βασίζονται στο cloud για να βοηθά τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, είναι επίσης διαθέσιμο. Και οι δύο αυτές υπηρεσίες προσφέρονται με εφάπαξ αγορά ή μέσω μηνιαίων και ετήσιων προγραμμάτων.

Επιπλέον των παραπάνω, οι πελάτες έχουν πλέον μεγαλύτερη ποικιλία στην επιλογή εξωτερικών χρωμάτων, αφού το Cactus Grey προστίθεται στην παλέτα του Puma Gen-E.

Νέα έκδοση BlueCruise Edition για το Puma Gen-E με εκλεπτυσμένο σχεδιασμό

Για να προσφέρει στους πελάτες της ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στην καινοτόμο τεχνολογία BlueCruise, η Ford παρουσίασε την έκδοση BlueCruise Edition για τo Puma Gen-E. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τη Hands Free τεχνολογία στον στάνταρ εξοπλισμό της – πλήρως ενεργοποιημένη χωρίς να απαιτείται συνδρομή.

Η έκδοση BlueCruise Edition διαθέτει επίσης μοναδικά στοιχεία σχεδιασμού, με αποκλειστικό εξωτερικό χρώμα Vapor Blue, μαύρες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, οροφή και καλύμματα καθρεπτών. Το εσωτερικό διαθέτει ανάγλυφα ένθετα στα καθίσματα και λεπτομέρειες σε χρώμα Nordic Blue.

Οι εκδόσεις BlueCruise Edition περιλαμβάνουν επίσης το Premium Connectivity αλλά και το Connected Navigation στον βασικό εξοπλισμό, χωρίς συνδρομή, καθώς και το αναβαθμισμένο σύστημα ήχου B&O Premium Audio.

Εύκολη απόκτηση με τα πλέον ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά της αγοράς

Όπως όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Ford, η απόκτηση του ανανεωμένου Ford Puma Gen-E και της νέας έκδοσης Blue Cruise Edition είναι μία εύκολη υπόθεση χάρη στα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford Finance που προσφέρουν ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν προκαταβολή από 10% € και έως 84 δόσεις ή επιτόκιο από 0,9%, ενώ υποστηρίζεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο πως μπορεί να προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα.

Τo ανανεωμένο Puma Gen-E είναι τώρα διαθέσιμo για παραγγελία, με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στη χώρα μας τον Ιούνιο.

Διαμορφώστε το δικό σας Puma Gen-E και τις νέες εκδόσεις Blue Cruise.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.