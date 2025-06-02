Η United Group ορίζει τον Ante Smokrović ως Executive Director της Διεύθυνσης Ενέργειας

Η United Group, κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Nova, ανακοινώνει τον ορισμό του Ante Smokrović στη θέση του Executive Director της Διεύθυνσης Ενέργειας, σηματοδοτώντας ένα στρατηγικό βήμα για την επιτάχυνση των στόχων του Ομίλου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ο Ante Smokrović θα ηγηθεί μιας διεθνούς ομάδας που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία των μονάδων παραγωγής καθαρής ενέργειας της United Group στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η τοποθέτηση του Ante Smokrović επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της United Group να επενδύει σε υποδομές καθαρής ενέργειας και να παρέχει βιώσιμες ενεργειακές λύσεις σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της σε ΑΠΕ, στο πλαίσιο της ευρύτερης περιβαλλοντικής στρατηγικής και του στόχου για μηδενικές καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (net-zero).

Με περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας ως υπεύθυνος υδροηλεκτρικών, θερμικών, ηλιακών και υβριδικών ενεργειακών συστημάτων και έχοντας διατελέσει σε ανώτατες θέσεις στις εταιρείες Končar και Crodux, ο Ante Smokrović εντάσσεται στην United Group από την E.ON Κροατίας, όπου ήταν επικεφαλής λειτουργίας και συντήρησης του χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας, καθώς και της ανάπτυξης και υλοποίησης σύνθετων βιομηχανικών έργων.

Ο ρόλος του στην UG θα είναι καθοριστικός για την υποστήριξη του οδικού χάρτη της εταιρείας για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (net-zero) και την διασφάλιση προμήθειας ανανεώσιμης ενέργειας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες.

Ο Željko Batistić, Vice President Technology της United Group, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Ante Smokrović στην ομάδα μας. Η εις βάθος τεχνική του γνώση, η διεθνής εμπειρία του σε έργα και η αποδεδειγμένες γνώσεις του τόσο σε ανανεώσιμα όσο και σε συμβατικά ενεργειακά συστήματα, τον καθιστούν το ιδανικό πρόσωπο για να αναλάβει την Διεύθυνσης Ενέργεια, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία. Καθώς εντείνουμε τις επενδύσεις μας στην καθαρή ενέργεια, η εμπειρία του Ante θα είναι καθοριστική για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για μηδενικές καθαρές εκπομπές.»

Η United Group επιβεβαιώνει επίσης ότι ο πρώην Διευθυντής Ενέργειας, Boyan Karshakov, θα συνεχίσει να προωθεί τις καινοτόμες πρακτικές ως Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών της UG Energy και CEO των UG Solar και Tessa Energy, διασφαλίζοντας τεχνική αρτιότητα και επιχειρησιακή συνέχεια στις δραστηριότητες του Ομίλου για παραγωγή καθαρής ενέργειας.



