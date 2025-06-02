H Alpha Bank, πρωτοπόρος στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής και ΑΙ εργαλείων, έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των πελατών της για εύκολες, ταχείες και ασφαλείς τραπεζικές συναλλαγές.

Με στόχο την πρόσβαση και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών ψηφιακής τραπεζικής για το σύνολο των πολιτών, ανεξαρτήτως τεχνολογικών γνώσεων, η Alpha Bank εγκαινιάζει το e-Βanking Walkthrough, μία υπηρεσία ενημέρωσης, εκπαίδευσης και καθοδήγησης των πελατών της στην ψηφιακή τραπεζική.

Το e-Βanking Walkthrough προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε πελάτη και μέσω διαδραστικών ραντεβού, στελέχη της Τράπεζας καθοδηγούν τους πελάτες για το πώς μπορούν πνα συνδεθούν και να κάνουν χρήση του e-Banking από τον υπολογιστή ή το κινητό τους, ενώ παράλληλα τους ενημερώνουν για το πώς μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους με ασφάλεια, αλλά και να αναγνωρίσουν εγκαίρως ενδεχόμενες τακτικές εξαπάτησης.

Η διαδικασία προγραμματισμού του διαδικτυακού ραντεβού είναι εξαιρετικά απλή. Οι πελάτες μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας, σε οποιοδήποτε κατάστημα ή μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών και να συνδεθούν με την υπηρεσία από την άνεση του σπιτιού τους, μέσω video κλήσης.

Ο Νίκος Λιόκαλος, Digital Banking Director της Alpha Bank δήλωσε: «Η τεχνολογία δεν έχει αξία αν δεν είναι προσβάσιμη από όλους. Με το e-Banking Walkthrough κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για συμπερίληψη στην ψηφιακή τραπεζική. Προσφέρουμε στους πελάτες μας όχι μόνο τα κατάλληλα εργαλεία, αλλά και την καθοδήγηση που χρειάζονται για να τα χρησιμοποιούν με σιγουριά και ασφάλεια – ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία. Στόχος μας είναι κάθε πελάτης να νιώθει ότι έχει δίπλα του έναν πραγματικό σύμμαχο στη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή».

Συμμετοχή στην Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος

Το e-Βanking Walkthrough παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της φετινής Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος, την πρωτοβουλία ενίσχυσης του οικονομικού εγγραματισμού του ΟΟΣΑ, με την Alpha Bank να είναι η μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα που συμμετείχε για τρίτη χρονιά. Το e-Banking Walkthrough παρουσιάστηκε σε Πάτρα και Κέρκυρα, κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «e-κονομία για όλους», που απευθύνεται σε άτομα άνω των 55 ετών, ενώ, πέραν των προγραμματισμένων ραντεβού, σχεδιάζονται αντίστοιχες δράσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Επίσης, παρουσιάστηκε και σε ειδικό webinar που συνδιοργάνωσε η Τράπεζα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό WHEN, στο οποίο συμμετείχαν γυναίκες από όλη την Ελλάδα άνω των 18 ετών καθώς και μητέρες εφήβων.



Πηγή: skai.gr

