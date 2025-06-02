S&P Global: Βελτίωση της ελληνικής μεταποίησης τον Μάιο

Στις 53,2 μονάδες έκλεισε τον Μάιο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers' Index - PMI), παραμένοντας αμετάβλητος σε σύγκριση με την τιμή του Απριλίου. Σύμφωνα με την S&P Global, «τα στοιχεία του Μαΐου υπέδειξαν επέκταση της τρέχουσας περιόδου συνεχούς αύξησης, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023. Η πρόσφατη βελτίωση της υγείας του τομέα παραγωγής αγαθών ήταν σε γενικές γραμμές σημαντική και ιστορικά υψηλή».

Στην πρόσφατη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών συνέβαλε η όγδοη συνεχής μηνιαία αύξηση της παραγωγής των εταιρειών του ελληνικού τομέα μεταποίησης κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε από τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε τον Απρίλιο και ήταν σε γενικές γραμμές σημαντικός. Ο ρυθμός αύξησης ήταν εντονότερος από τον μέσο όρο της έρευνας, με τις εταιρείες να αποδίδουν την άνοδο της παραγωγής στη μεγαλύτερη εισροή νέων παραγγελιών και στη συνεχιζόμενη ζήτηση από την πλευρά των πελατών.

Τα στοιχεία του Μαΐου υπέδειξαν ακόμα μία αύξηση των νέων πωλήσεων των Ελλήνων κατασκευαστών. Παρότι εξασθένησε στη βραδύτερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών, η αύξηση των νέων παραγγελιών ήρθε σε αντίθεση με την τάση της έρευνας να παραμένει αμετάβλητη και ήταν, σε γενικές γραμμές, σημαντική. Σύμφωνα με αναφορές των μελών του πάνελ στο πλαίσιο της έρευνας της S&P Global, η ανάληψη νέων έργων και η απόκτηση νέων πελατών υποστήριξαν την πρόσφατη αύξηση των νέων εργασιών.

Η αύξηση των νέων παραγγελιών προήλθε σε μεγάλο βαθμό κυρίως από το εσωτερικό, καθώς οι νέες εργασίες από το εξωτερικό μειώθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα επτά μηνών. Ο ρυθμός μείωσης ήταν οριακός, ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, η μείωση οφειλόταν στον αντίκτυπο των ανακοινώσεων για τους δασμούς των Η.Π.Α. και στην ασθενή ζήτηση στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες νέες παραγγελίες ώθησαν τις εταιρείες στην αύξηση των προσπαθειών τους για προσλήψεις και πάλι τον Μάιο, καθώς τα επίπεδα απασχόλησης αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2022. Σύμφωνα με μέλη του πάνελ, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας ήταν σε γενικές γραμμές έντονος, καθώς οι εταιρείες προσέθεσαν, σε μεγάλο βαθμό, προσωπικό πλήρους απασχόλησης στο δυναμικό τους.

Κατ' επέκταση, στα μέσα του δεύτερου τριμήνου, οι κατασκευαστές μπόρεσαν να μειώσουν τον όγκο των αδιεκπεραίωτων εργασιών για πρώτη φορά σε διάστημα τριών μηνών. Ο ρυθμός μείωσης ήταν έντονος και ο δεύτερος ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2024 (μετά τα στοιχεία του Φεβρουαρίου 2025).

Παράλληλα, οι Έλληνες κατασκευαστές ανέφεραν στο πλαίσιο της έρευνας ακόμα μία μηνιαία μείωση της απόδοσης των προμηθευτών, λόγω των καθυστερήσεων από την κυκλοφοριακή κίνηση και τα υλικοτεχνικά προβλήματα, καθώς και ορισμένων αναφορών για ελλείψεις.

Οι δυσκολίες στην προμήθεια πρώτων υλών ώθησαν προς τα πάνω τις τιμές εισροών τον Μάιο. Μέλη του πάνελ ανέφεραν ιδιαίτερα τις επιπτώσεις σε είδη τροφίμων. Παρ' όλα αυτά, ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιβραδύνθηκε για δεύτερο συνεχή μήνα και ήταν ο ασθενέστερος σε διάστημα 15 μηνών.

Κατά συνέπεια, οι παραγωγοί αγαθών μετρίασαν τον ρυθμό αύξησης των τιμών πώλησης τον Μάιο. Παρότι ιστορικά υψηλός, ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Οκτώβριο.

Εν τω μεταξύ, οι προσδοκίες των Ελλήνων παραγωγών αγαθών ως προς την παραγωγή βελτιώθηκαν τον Μάιο. Η επιχειρηματική αισιοδοξία ενισχύθηκε σε σύγκριση με την αντίστοιχη που παρατηρήθηκε τον Απρίλιο, και ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με τον μέσο όρο της έρευνας. Σύμφωνα με αναφορές, οι μεγαλύτερες προσπάθειες για προσέγγιση νέων πελατών, παράλληλα με τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέο μηχανικό εξοπλισμό και στην ανάπτυξη προϊόντων υποστήριξαν την εμπιστοσύνη.

Τέλος, οι εταιρείες του τομέα μεταποίησης μείωσαν τα αποθέματά τους κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Τόσο τα αποθέματα προμηθειών όσο και τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων υποχώρησαν, και μάλιστα με ισχυρούς ρυθμούς, καθώς οι εταιρείες χρησιμοποίησαν τα αποθέματα για τη συμπλήρωση της παραγωγής και αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την αναπλήρωση των υφιστάμενων αποθεμάτων. Τα αποθέματα προμηθειών μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2023, παρά την ταχύτερη αύξηση των αγορών εισροών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

