Η Shell και η BP ζητούν άδειες από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ για την εξόρυξη φυσικού αερίου από κοιτάσματα στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τη Βενεζουέλα, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας της καραϊβικής χώρας, Roodal Moonilal.

Η Shell ζητά άδεια για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Loran-Manatee, δήλωσε ο Moonilal σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της διάσκεψης Indian Energy Week.

Το κοίτασμα περιέχει περίπου 10 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, με 7,3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια να βρίσκονται στη Βενεζουέλα και τα υπόλοιπα 2,7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια στο Τρινιντάντ, σημειώνει το Reuters.

Η BP επιδιώκει την απόκτηση άδειας για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Cocuina-Manakin στη Βενεζουέλα το οποίο διαθέτει αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου 1 τρισεκατομμυρίου κυβικών ποδιών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.