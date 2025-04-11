Βασίλης Ψάλτης: «Θέλουμε να γίνουμε μία AI-powered τράπεζα, όπου η τεχνολογία δουλεύει για τον άνθρωπο»

«Η αλλαγή που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) στον τραπεζικό τομέα δεν συνιστά έναν ακόμη τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Πρόκειται για μια ριζική επανατοποθέτηση του ίδιου του ρόλου της τράπεζας», δήλωσε o Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε πάνελ με θέμα «Humans & Machines: Building the Hybrid Workforce for Tomorrow».

Ανανεώνοντας το ψηφιακό DNA της Alpha Bank

«Οι τράπεζες μετασχηματιζόμαστε, από απλοί πάροχοι προϊόντων όπως δάνεια, καταθέσεις και κάρτες, σε ευφυείς οργανισμούς που κατανοούν, προβλέπουν και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών σε πραγματικό χρόνο - με στοχευμένο, και ουσιαστικό τρόπο, προχωρώντας από το προϊόν στην εμπειρία, από τη μεμονωμένη εξυπηρέτηση στο να προβλέπουμε τις ανάγκες του πελάτη και να του προτείνουμε λύσεις. Εξελισσόμαστε από “διαμεσολαβητή συναλλαγών” σε πραγματικό συνεργάτη στην πορεία ζωής κάθε πελάτη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «στόχος μας στην Alpha Bank είναι να γίνουμε μια AI-powered τράπεζα που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως καταλύτη μιας νέας τραπεζικής φιλοσοφίας».

Εργαλεία ΑΙ έχουν ενταχθεί εδώ και μία δεκαετία στη λειτουργία της Alpha Bank, «ωστόσο, αυτό που αλλάζει σήμερα είναι πως η τεχνητή νοημοσύνη διαχέεται σε πολλά διαφορετικά πεδία της εργασιακής καθημερινότητάς μας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την εμπειρία των πελατών μας, αυτοματοποιώντας διαδικασίες και προσφέροντας προσωποποιημένες υπηρεσίες. Είμαστε η πρώτη Ελληνική τράπεζα που διέθεσε ψηφιακό βοηθό, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία εξυπηρέτησης των πελατών, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε πως οι πελάτες μας, μπροστά σε κάθε μείζονα τραπεζική τους επιλογή, θα έχουν πάντοτε την ανθρώπινη επαφή ενός στελέχους της Τράπεζας, που θα τους βοηθήσει να έχουν την πλήρη εικόνα της τραπεζικής σχέσης που αναπτύσσουν», πρόσθεσε.

«Ανταγωνιστές αλλά και συνεργάτες οι fintechs»

Συμμετέχοντας στο πάνελ που διοργανώθηκε από την PeopleCert και συντόνισε ο ιδρυτής και CEO του Ομίλου κ. Βύρων Νικολαΐδης, με τη συμμετοχή των Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, Πρόεδρο του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Γιώργου Παπαδημητρίου, CEO της EY Ελλάδος, ο κ. Ψάλτης ερωτήθηκε και για τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν οι συστημικές τράπεζες από το νέο fintech οικοσύστημα.

Σημείωσε, δε, ότι η στρατηγική της Alpha Bank απέναντι στις fintech εταιρείες, βασίζεται σε τρεις άξονες: «Πρώτον, επιδιώκουμε να είμαστε αρκούντως καλοί συγκρινόμενοι με fintechs στα προϊόντα που προσφέρονται από fintechs. Δεύτερον, να προσφέρουμε ένα μεγαλύτερο εύρος προϊόντων και μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εμπειρία και εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, ώστε να γνωρίζουν ότι για τις μείζονες τραπεζικές τους επιλογές, είτε πρόκειται για μία επιχειρηματική χρηματοδότηση, είτε για ένα στεγαστικό δάνειο. Και, τρίτον για εμάς οι fintechs δεν είναι αφετηριακά “ανταγωνιστές” αλλά και συνεργάτες: εξετάζουμε ενεργά συνεργασίες με fintechs ώστε να συμπληρώνουμε τις υπηρεσίες μας, να τις βελτιώνουμε, και να επιταχύνουμε την ανταπόκρισή μας στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών», εξήγησε ο κ. Ψάλτης.

Επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική εξαγορών fintech εταιρειών, ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στην πρόσφατη εξαγορά της FlexFin, μέσω της οποίας η Τράπεζα θα εξαπλώσει με γρήγορους ρυθμούς το factoring σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από μία πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα. Παράλληλα, εντάσσει στο δυναμικό της στελέχη με σημαντική τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ η Flexfin, με τη δύναμη των κεφαλαίων και του δικτύου πελατών της Τράπεζας, θα μπορέσει να μεγαλώσει τις δουλειές της, υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης.

Συνδυάζοντας ΑΙ με ανθρώπινο κεφάλαιο

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Τράπεζα στοχεύει σε μια ισορροπημένη ανάπτυξη, όπου θα αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο την τεχνολογία προκειμένου να βοηθά το προσωπικό και τα στελέχη της να εργάζονται πιο γρήγορα και αποδοτικά. «Η επένδυσή μας είναι διπλή: τόσο σε νέα ταλέντα, όσο και στους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στον οργανισμό. Από τη μία πλευρά, έχουμε αυξήσει σημαντικά τις προσλήψεις τα τελευταία χρόνια, σε περιοχές που σχετίζονται με τεχνολογίες αιχμής. Έτσι, εμπλουτίζουμε την Alpha Bank με εξειδικευμένα στελέχη που φέρνουν μαζί τους βαθιά τεχνογνωσία και φρέσκια αντίληψη, ανανεώνοντας το τεχνολογικό DNA του οργανισμού. Ταυτόχρονα, μέσω στρατηγικών εξαγορών ενσωματώνουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας επαγγελματίες με αποδεδειγμένες ψηφιακές δεξιότητες και εμπειρία σε agile περιβάλλοντα. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν ζυμωθεί σε οργανισμούς με υψηλής ποιότητας τεχνολογική κουλτούρα και λειτουργούν πλέον ως ψηφιακοί πολλαπλασιαστές εντός της Alpha Bank», πρόσθεσε.

Συνεχής εκπαίδευση και upskilling Επιπλέον, ο CEO της Alpha Bank υπογράμμισε πως η Τράπεζα φροντίζει να συνδυάζει τα οφέλη του ΑΙ με τη γνώση και τις δεξιότητες των ανθρώπων της. Όπως είπε, η Alpha Bank έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση των ανθρώπων της στις νέες τεχνολογίες, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους.

«Λειτουργούμε μέχρι στιγμής δύο εξειδικευμένες ακαδημίες, τη Digital Academy και την IT & Technology Academy, οι οποίες προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης σε τεχνολογικές και ψηφιακές δεξιότητες, από βασικές έως προηγμένες, ενώ τρέξαμε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ένα πρόγραμμα digital upskilling, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 1.500 συνάδελφοι από το Δίκτυο Καταστημάτων. Ήδη σχεδιάζουμε το επόμενο κύμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το οποίο περιλαμβάνει πιο προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, εξειδίκευση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και νέες τεχνολογίες που αλλάζουν τον τρόπο, με τον οποίο εργαζόμαστε και εξυπηρετούμε τους πελάτες μας. Τέλος, για να εξασφαλίσουμε τη διάχυση της γνώσης σε όλο τον οργανισμό, δημιουργήσαμε μία ενδο-εταιρική κοινότητα με επίκεντρο τα Data και το AI, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών», είπε ο κ. Ψάλτης.

Πηγή: skai.gr

