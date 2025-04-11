«Στόλο» ηλεκτρικών οχημάτων δώρισε ο όμιλος ΔΕΗ στην Ελληνική Αστυνομία.

Η παράδοση έγινε σήμερα στις πρώην Σχολές της Αστυνομίας σε ειδική τελετή στην οποία παρέστησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος.

Τα οχήματα -βαν, περιπολικά, μικρά ηλεκτρικά περιπολικά και ηλεκτρικά σκούτερ- θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες της Άμεσης Δράσης, της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, αλλά και 9 Αστυνομικών Τμημάτων της Δυτικής Αθήνας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Η δωρεά της ΔΕΗ περιλαμβάνει και τη δημιουργία 36 θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σκούτερ σε 5 κτίρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα τονίζεται ότι η χρήση από την Ελληνική Αστυνομία ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σκούτερ μειώνει το κόστος καυσίμων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Η ενσωμάτωση των νέων οχημάτων συμβάλλει στον εξηλεκτρισμό του στόλου της ΕΛΑΣ και καταδεικνύει ότι η βιώσιμη κινητικότητα είναι προτεραιότητα για τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στόχος είναι, με τη συμμετοχή των νέων οχημάτων στο σχέδιο εμφανούς αστυνόμευσης που εφαρμόζεται στις γειτονιές της Αθήνας, να ενισχύεται περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να βελτιώνονται οι συνθήκες στο κέντρο της Αθήνας, όπου υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως και στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη ανανέωσης του στόλου για την καλύτερη ανταπόκριση των αστυνομικών δυνάμεων.

Αναλυτικότερα η δωρεά περιλαμβάνει:

11 περιπολικά

10 μικρά ηλεκτρικά περιπολικά

2 βαν

25 ηλεκτρικά σκούτερ εποχούμενης περιπολίας που θα ενισχύσουν τις περιπολίες σε γειτονιές και σε κεντρικά σημεία στις πόλεις της Δυτικής Αθήνας

36 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σκούτερ σε 5 κτίρια της Ελληνικής Αστυνομίας

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ευχαρίστησε τον Όμιλο ΔΕΗ και προσωπικά τον κ. Στάσση για τη νέα αυτή προσφορά στην ΕΛΑΣ και τη σημαντική συμβολή του στον εκσυγχρονισμό του στόλου της ΕΛΑΣ. Μάλιστα, έκανε λόγο για το οικολογικό αποτύπωμα της δωρεάς αυτής, που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό, αλλά και τον εξηλεκτρισμό της ΕΛΑΣ καθιερώνοντας και στην Αστυνομία ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης ενέργειας.

Μάλιστα, τόνισε χαρακτηριστικά πως η Ελληνική Αστυνομία είναι μια από τις πρώτες υπηρεσίες στη χώρα, η οποία, χάρη σε αυτή την προσφορά της ΔΕΗ, θα διαθέτει αυτοκίνητα ηλεκτρικά, τα οποία είναι συμβατά με τις ήπιες δραστηριότητες των περιπολιών στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης. «Με τέτοια ήπια μέσα, η Αστυνομία, στο πλαίσιο της εμφανούς αστυνόμευσης, θα επιτυγχάνει αποτελεσματική και ουσιαστική παρέμβαση για την ασφάλεια των συμπολιτών μας στα κρίσιμα σημεία, όπου συγκεντρώνεται πολύς πληθυσμός, στην Αθήνα, στο κέντρο, περιμετρικά από τους αρχαιολογικούς χώρους», ενώ τα ηλεκτρικά σκούτερ θα διατεθούν για την εμφανή αστυνόμευση στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας, που, όπως τόνισε, «τόσο μεγάλη ανάγκη έχει από αστυνόμευση εμφανή, μιας και είναι μια περιοχή που στερήθηκε για πολλά χρόνια την αποτελεσματική παρουσία της αστυνομίας».

Στον χαιρετισμό του κατέληξε σημειώνοντας πως, «είμαι βέβαιος ότι αυτά τα ηλεκτρικά οχήματα -σκούτερ και αυτοκίνητα- αποτελούν και μια εισαγωγή της αστυνομίας, στη νέα εποχή του εξηλεκτρισμού και θα μπορέσουμε σιγά-σιγά να μπούμε και εμείς σταδιακά, στη νέα εποχή της πράσινης ενέργειας. Πρέπει, λοιπόν, από τη μια πλευρά να είμαστε γρήγοροι, αποτελεσματικοί, παρόντες εκεί που μας ζητάει ο πολίτης, και από την άλλη πλευρά να εισάγουμε στη δραστηριότητά μας, την νέα εποχή της πράσινης ενέργεια, που είναι τόσο φιλική στους ανθρώπους, στη κοινωνία, στο περιβάλλον, αλλά και στο προσωπικό μας».

Επιπλέον, ο κ. Χρυσοχοΐδης ευχαρίστησε τον Όμιλο ΔΕΗ για τη σημαντική συμβολή του στη λειτουργία και τον εξοπλισμό του Κέντρου Εκπαίδευσης Ελληνικής Αστυνομίας στην Τρίπολη, όπου αυτή τη στιγμή φοιτούν 665 νέοι ειδικοί φρουροί.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γεώργιος Στάσσης, υπογράμμισε ότι «η δωρεά που ολοκληρώνουμε σήμερα θα διευκολύνει την άσκηση των καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της. Κυρίως όμως με αυτή τη δωρεά, θέλουμε η Ελληνική Αστυνομία να είναι πρωτοπόρος σε ό,τι αφορά τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς μία σύγχρονη καινοτομία, είναι το μέλλον των μετακινήσεων. Είναι ένα κρίσιμο βήμα στην επίτευξη των εθνικών και διεθνών στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, ο υπαρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ και στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

