Με σχεδόν τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στη μετακίνηση αγαθών και ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, η αεροπορική εταιρία Emirates λανσάρει την Emirates Courier Express, μια ολοκληρωμένη λύση παράδοσης που έχει σκοπό «να επαναστατήσει την εμπειρία της άμεσης παράδοσης».

Για να διασφαλίσει ότι η Emirates Courier Express θα καλύψει τις προκλήσεις της βιομηχανίας, η Emirates συνεργάστηκε με διάφορους παγκόσμιους πελάτες για να δοκιμάσει και να τελειοποιήσει το προϊόν, με στόχο να το καταστήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορο, αξιόπιστο και ευέλικτο, πριν την κυκλοφορία του στην αγορά.

Με την έναρξή του, η Emirates Courier Express θα είναι ενεργή και διαθέσιμη σε επτά αγορές, ενώ η δυναμική επέκτασης του δικτύου είναι απεριόριστη: όπου πετά η Emirates, η Emirates Courier Express μπορεί να παραδώσει. Η επέκταση σε επιπλέον αγορές βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Κατά το τελευταίο έτος, η Emirates Courier Express μετέφερε χιλιάδες πακέτα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, τη Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο μέσος χρόνος παράδοσης είναι λιγότερος από 48 ώρες και πλέον η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για επιχειρήσεις.

Αξίζει να επισημανθεί πως η άμεση συνδεσιμότητα συνοδεύεται από διάφορες υπηρεσίες, όπως επείγουσα παράδοση την επόμενη ημέρα ή Premium υπηρεσία δύο ημερών, ενώ αναμένονται και νέες καινοτόμες λύσεις στο μέλλον.

«Παραδοσιακά, οι διεθνείς παραδόσεις ακολουθούν το μοντέλο κόμβου και ακτίνων, με τα πακέτα να πραγματοποιούν πολλές ενδιάμεσες στάσεις πριν φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Η Emirates Courier Express ανατρέπει αυτό το μοντέλο. Όπως οι επιβάτες, έτσι και τα πακέτα θα ταξιδεύουν απευθείας από την αφετηρία στον προορισμό τους, αξιοποιώντας την εκτενή παγκόσμια υποδομή και τις σχεδόν ασυναγώνιστες συχνότητες πτήσεων της Emirates. Αυτή η προσέγγιση μειώνει σημαντικά τον χρόνο μεταφοράς, περιορίζει τις ενδιάμεσες διαχειρίσεις των πακέτων και προσφέρει στους πελάτες της Emirates Courier Express ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την έγκαιρη παράδοση των αγαθών τους στους τελικούς χρήστες» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

ξιοποιώντας τον στόλο της μεγαλύτερης διεθνούς αεροπορικής εταιρείας στον κόσμο, η Emirates Courier Express έχει πρόσβαση σε πάνω από 250 αεροσκάφη, όλα μεγάλα αεροσκάφη επιβατικών και φορτηγών πτήσεων, για να μεταφέρει πακέτα σε όλο τον κόσμο.

Συμπληρωμένο από ένα αξιόπιστο, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών για τη διαχείριση της εκκαθάρισης τελωνείων και της μεταφοράς πρώτης και τελευταίας διαδρομής, η λύση παρέχει παράδοση πόρτα-πόρτα. Αυτή η ενσωμάτωση στην υπάρχουσα υποδομή της αεροπορικής εταιρείας επιτρέπει στην Emirates Courier Express να διαχειρίζεται τις διακυμάνσεις όγκου λόγω εποχικών αυξήσεων, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα του κόστους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους πελάτες να σχεδιάζουν και να προϋπολογίζουν με σιγουριά.

Αυτή η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση επιτρέπει στην Emirates Courier Express «να παρέχει εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες λύσεις, είτε πρόκειται για τη μεταφορά μόδας και κινητών τηλεφώνων, είτε για τον πιο κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό. Μια ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών παρέχει λύσεις για εξειδικευμένα τμήματα, διευκολυνόμενη από την εκτενή υποδομή μεταφορών και logistics της αεροπορικής εταιρείας, περιλαμβανομένων των δυνατοτήτων ψυχρής αλυσίδας, επιτρέποντας τη μεταφορά εξειδικευμένων ή ευαίσθητων προϊόντων από την έναρξη».

Δίνοντας προτεραιότητα στην ευκολία της επιχείρησης, η Emirates Courier Express είναι πλήρως ψηφιακή, με μια πλατφόρμα τεχνολογίας ειδικά σχεδιασμένη που ενσωματώνεται απευθείας στο λογισμικό των πελατών και υποστηρίζει επιπλέον εξατομικευμένες λύσεις αποστολής. Συστήματα προηγμένης παρακολούθησης, ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και αδιάκοπη ενσωμάτωση εξασφαλίζουν πλήρη αποδοτικότητα, αξιοπιστία, ποιότητα και διαφάνεια από τη συλλογή έως την παράδοση σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.