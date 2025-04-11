Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έδωσε το παρών με τον CEO της κ. Γιώργο Λάμπρου στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με το πάνελ επιδραστικής ηγεσίας με τίτλο «Η Οικονομική Επίπτωση των Φυσικών Καταστροφών και ο Ρόλος της Τεχνολογίας στην Πρόληψη», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Απριλίου.

Η συζήτηση εστιάστηκε στο πώς η τεχνολογία, η καινοτομία και τα προληπτικά μέτρα για την Πολιτική Προστασία είναι καθοριστικά για τη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων και την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα αναλύθηκε και η πολυεπίπεδη επίδραση της κλιματικής κρίσης στη χώρα μας έως σήμερα.

Στο πάνελ επίσης συμμετείχαν η κ. Εύη Δραμαλιώτη, Γενική Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Έρευνας της διαΝΕΟσις, ο Καθηγητής κ. Μανώλης Πλειώνης, Διευθυντής & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), και ο κ. Λεωνίδας Παπαϊωάννου, Partner, Government and Public Sector Services, της PwC Greece, ενώ τον συντονισμό πραγματοποίησε ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Ευγενίδης.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές έκαναν σημαντικές αναλύσεις για την πολύπλοκη και πολυδιάστατη φύση της διαχείρισης φυσικών καταστροφών, τονίζοντας πως η αποτελεσματική ανταπόκριση και η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα απαιτούν περισσότερα από παρεμβάσεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος μετά την καταστροφή. Η συζήτηση εστίασε στις κοινωνικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, την πίεση στις αστικές υποδομές, το πόσο ευάλωτος είναι ο πρωτογενής τομέας παραγωγής και στις μακροοικονομικές συνέπειες για το ΑΕΠ και την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Το πάνελ ανέδειξε την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάζει επιστημονικά δεδομένα, τεχνολογία, συντονισμό πολιτικών και συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ανθεκτικού μοντέλου Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γιώργος Λάμπρου, CEO της Nova, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη η Ελλάδα να στραφεί από την αποκατάσταση στην πρόληψη όσον αφορά στις φυσικές καταστροφές. Παρουσίασε, δε, τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Nova στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του Smart Forest, ενός συστήματος υψηλής τεχνολογίας που ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, προσφέρει δυνατότητες παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Τέλος, ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας από τη Nova, σε συνεργασία με την ελληνική επιστημονική κοινότητα, υπό τη μορφή πρωτογενούς μακροοικονομικής έρευνας, για την αποτίμηση των πολλαπλών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών στο ελληνικό ΑΕΠ και για τα οφέλη της πρόληψης έναντι της αποκατάστασης.

«Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών μας έδειξαν πως, όσο απαραίτητη κι αν είναι η αποκατάσταση, δεν αρκεί. Η πρόληψη είναι το μόνο βιώσιμο μοντέλο. Στη Nova αξιοποιούμε την τεχνολογική μας τεχνογνωσία για να αναπτύξουμε λύσεις όπως το Smart Forest, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Σήμερα, εγκαινιάζουμε έναν νέο διάλογο και μια ερευνητική πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την ελληνική επιστημονική κοινότητα, για να συνδράμουμε στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου μοντέλου Πολιτικής Προστασίας για το μέλλον», σημείωσε ο CEO της Nova.

Η Εύη Δραμαλιώτη, Γενική Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σημείωσε: «H χώρα μας έχει έρθει αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις τα τελευταία

χρόνια. Βάζοντας στο επίκεντρο την πρόληψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή τον σχεδιασμό μας για ένα κράτος ανθεκτικό στις πιο ακραίες εκφάνσεις της κλιματικής κρίσης. Για να μειωθούν οι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών, εντείνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες, όπως η ενίσχυση των υποδομών, ο καθαρισμός των οικοπέδων και των δασών, η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών που γίνεται σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες και κυρίως επενδύουμε στις νέες δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης που μας προσφέρει η τεχνολογία».

Η Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Έρευνας στη διαΝΕΟσις, τόνισε στην τοποθέτησή της:

«Οι ημέρες με καύσωνα στην Ελλάδα θα αυξηθούν κατά 15-20 ημέρες ετησίως, η βροχόπτωση θα μειωθεί από 10% ως 30%, ενώ οι ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς θα αυξηθούν από 15% ως και 70%. Τέλος, είναι πιθανή μια αύξηση της στάθμης της θάλασσας από 50 εκατοστά ως και 2 μέτρα ως το τέλος του αιώνα. Ως το τέλος του αιώνα σωρευτικά εκτιμάται ότι το κόστος από τη μη κλιματική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στη χώρα θα αγγίξει τα 701 δισ. ευρώ (σε αξίες του 2008), ενώ με δράσεις που αποτιμούνταν στα 67 δισ. ευρώ μπορούμε να αποτρέψουμε οικονομικές ζημιές σχεδόν τριπλάσιου μεγέθους. Συνεπώς, η πρόληψη, η προσπάθεια δηλαδή για προσαρμογή και προετοιμασία στην κλιματική αλλαγή, θα έχει ξεκάθαρα μικρότερο κόστος από μια εκ των υστέρων προσπάθεια αποκατάστασης των φυσικών ζημιών που θα προκαλέσει η κλιματική αλλαγή και ήταν εφικτό να αποφύγουμε».

Ο Καθηγητής κ. Μανώλης Πλειώνης, Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υπογράμμισε:

«Δυστυχώς, οι χειρότερες προβλέψεις για την ένταση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της επιβεβαιώνονται καθημερινά, ενώ στην περιοχή μας ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας είναι διπλάσιος από το παγκόσμιο μέσο όρο. Η επιστήμη μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει στην προσπάθεια εκπόνησης Εθνικών πολιτικών, αναπτύσσοντας συστήματα και εργαλεία με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, καθώς και για τη χάραξη στρατηγικής στην αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών».

Ο Λεωνίδας Παπαϊωάννου, Partner, Government and Public Sector Services, PwC Greece, δήλωσε:

«Η ανθεκτικότητα αποτελεί στρατηγική προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις του μέλλοντος. Δεν είναι απλά στόχος, αλλά αναγκαία συνθήκη που απαιτεί τη συνδυασμένη δράση της πρόληψης, των επενδύσεων σε υποδομές και τεχνολογία, καθώς και τη στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε έναν κόσμο όπου οι κρίσεις-περιβαλλοντικές, κοινωνικές ή οικονομικές-, είναι συχνότερες και πιο έντονες, η στρατηγική επένδυση σε ανθεκτικότητα όχι μόνο καθιστά δυνατή την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους αλλά μετατρέπει την πρόληψη σε πηγή πολλαπλασιαστικής αξίας».

Η συμμετοχή της Nova επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να αξιοποιεί την τεχνολογία στην υπηρεσία της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας για τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει αναπτύξει ευρύ πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο την περιβαλλοντική αποκατάσταση και την προστασία με χρήση τεχνολογίας, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει έργα αποκατάστασης στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς στον Έβρο, τη Ρόδο και την Ι.Μ. Πεντέλης, ενώ αναπτύσσει το έργο Πολιτικής Προστασίας με τεχνολογία αιχμής «Έξυπνο Δάσος Ρόδος» το οποίο και θα προσφέρει στο νησί, για την προστασία της περιοχής «Πεταλούδες».

