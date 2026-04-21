United Airlines: Απογοητευτικές προβλέψεις λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα

Η United Airlines προέβλεψε την Τρίτη κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο και το σύνολο του έτους, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street, καθώς η αύξηση στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών συμπιέζει τα περιθώρια και επιβαρύνει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για ταξίδια υψηλής κατηγορίας παραμένει ισχυρή.

Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Σικάγο ανέφερε ότι αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη μεταξύ 1 και 2 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο. Το μέσο της εκτίμησης, στα 1,50 δολάρια, είναι χαμηλότερο από την πρόβλεψη των αναλυτών που ανέρχεται στα 2,08 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Για το σύνολο του έτους, η εταιρεία εκτιμά κέρδη μεταξύ 7 και 11 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι προσδοκιών περίπου 9,58 δολαρίων.

Η μετοχή της United υποχώρησε περίπου 2% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Η εταιρεία σημείωσε ότι οι προβλέψεις της βασίζονται στην καμπύλη προθεσμιακών τιμών καυσίμων της Ακτής του Κόλπου (Gulf Coast) όπως διαμορφωνόταν στις 17 Απριλίου, προειδοποιώντας ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να κινηθούν προς το ανώτερο όριο εάν οι τιμές μειωθούν ή προς το κατώτερο εάν αυξηθούν.

Η συγκρατημένη πρόβλεψη ενισχύει τις ενδείξεις ότι το «σοκ» στα καύσιμα, που οφείλεται στον πόλεμο με το Ιράν, αναδιαμορφώνει την οικονομία του αμερικανικού κλάδου αερομεταφορών.

Η Delta Air Lines έχει ήδη περιορίσει τα σχέδια ανάπτυξης, ενώ η Alaska Air απέσυρε την ετήσια πρόβλεψή της, αναφέροντας ότι οι αυξήσεις στα εισιτήρια καλύπτουν μόλις το ένα τρίτο της αύξησης στο κόστος καυσίμων. Παράλληλα, πιο οικονομικά ευάλωτες εταιρείες, όπως η Spirit Airlines, αντιμετωπίζουν νέα πίεση.

Η GE Aerospace, βασικός προμηθευτής του κλάδου, προειδοποίησε επίσης ότι οι υψηλές τιμές πετρελαίου δημιουργούν πιο δύσκολο περιβάλλον για τους πελάτες της.

Η United εκτιμά ότι θα πληρώσει περίπου 4,30 δολάρια ανά γαλόνι καυσίμων στο τρέχον τρίμηνο, γεγονός που υπογραμμίζει την πίεση από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Η εταιρεία αναμένει ότι θα μπορέσει να ανακτήσει μόνο το 40% έως 50% της αύξησης στο κόστος καυσίμων μέσω τιμών εισιτηρίων και άλλων εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο, ποσοστό που προβλέπεται να αυξηθεί στο 70% έως 80% στο τρίτο τρίμηνο και έως 85% έως 100% στο τέταρτο.

Αυτό δείχνει ότι η δυνατότητα μετακύλισης του αυξημένου κόστους στους επιβάτες θα βελτιωθεί με τον χρόνο, αλλά δεν θα είναι αρκετή για να αντισταθμίσει πλήρως την πρόσφατη αύξηση στο άμεσο μέλλον.

Η ζήτηση για premium ταξίδια παραμένει ισχυρή

Η United ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 1,19 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ήταν 1,07 δολάρια. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 14,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα έσοδα από premium υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 14%, τα εταιρικά έσοδα επίσης κατά 14%, ενώ τα έσοδα από προγράμματα πιστότητας αυξήθηκαν κατά 13%, δείχνοντας ανθεκτικότητα στα πιο κερδοφόρα τμήματα της δραστηριότητάς της.

Οι δαπάνες για καύσιμα αυξήθηκαν κατά 340 εκατομμύρια δολάρια στο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 12,6% σε σχέση με πέρυσι.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η χωρητικότητα στο τρίτο και τέταρτο τρίμηνο θα παραμείνει σταθερή ή θα αυξηθεί έως 2% σε σχέση με πέρυσι, υποδηλώνοντας πιο συγκρατημένη στρατηγική ανάπτυξης, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Η United δήλωσε ότι θα διατηρήσει ευελιξία στη χωρητικότητα, προχωρώντας σε περικοπές ή αυξήσεις ανάλογα με τη ζήτηση.

Η εταιρεία θα παρουσιάσει τα οικονομικά της αποτελέσματα σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές την Τετάρτη το πρωί.



Πηγή: skai.gr

