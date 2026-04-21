Πειραιώς: «Ισχυρές επιδόσεις και νέα εποχή» – Τα μηνύματα Μεγάλου

Ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου τόνισε ότι «ολοκληρώσαμε ενέργειες που θωρακίζουν τον ισολογισμό και μετασχηματίζουν την κερδοφορία», υπογραμμίζοντας πως το 2025 ήταν «έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων». Επισήμανε την «απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%» και δυναμική πιστωτική επέκταση, ενώ ανέδειξε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής ως «ορόσημο που σηματοδοτεί νέα εποχή». Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, δήλωσε αισιοδοξία για «διατηρήσιμη ανάπτυξη» και ενίσχυση της αξίας για μετόχους και οικονομία.

Αναλυτικά η ομιλάι του κ. Μεγάλου:

Σας καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου, μετά τον κύριο Πρόεδρο, στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς.

Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθώ στη σημαντική προσπάθεια που έχουμε κάνει ως Διοίκηση της Πειραιώς, προκειμένου να ολοκληρώσουμε ενέργειες, οι οποίες θωρακίζουν σημαντικά τον ισολογισμό μας, μετασχηματίζουν τις προοπτικές κερδοφορίας και εξασφαλίζουν την κεφαλαιακή μας θέση.

Παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή μεταβλητότητα, τα μακροοικονομικά μεγέθη της Ελλάδας βελτιώνονται με συνέπεια, δημιουργώντας προϋποθέσεις διατηρήσιμης ανάπτυξης. Ενδεικτικά, η χώρα διαθέτει πλέον πιστοληπτική αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα από όλους τους οίκους αξιολόγησης, με σύγκλιση των spreads των ελληνικών κρατικών ομολόγων στον μέσο όρο της Ευρωζώνης, υποστηριζόμενα από χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας, επαναλαμβανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα και συνεχιζόμενη μείωση του δημόσιου χρέους. Το αναξιοποίητο δυναμικό σε πολλούς τομείς της αγοράς ενισχύει τη στρατηγική δέσμευση της Πειραιώς να διατηρήσει την Ελλάδα ως την κύρια αγορά δραστηριοποίησής της.

To 2025 αποτέλεσε ένα έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων για την Πειραιώς. Ο Όμιλoς Πειραιώς συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή.

Πετύχαμε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16% με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €5,9 ευρώ. Τα έσοδα μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 11% ετησίως, με €3,9 δισ. καθαρή πιστωτική επέκταση, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: €66 δισ. καταθέσεις και €14,5 δισ. επενδυτικά κεφάλαια.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €1,9 δισ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή επίδοση €0,6 δισ, ωθούμενα από τις εργασίες πιστοδοτήσεων και τις τραπεζοασφάλειες. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,2%, ενώ ο δείκτης καθαρού περιθωρίου προμηθειών ανήλθε στο 1,0%, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο της αγοράς.

Διαχειριζόμαστε με συνέπεια την κεφαλαιακή μας θέση και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, αναβαθμίζουμε τη συνολική διανομή στους μετόχους στο 55% επί των κερδών του 2025, το οποίο μεταφράζεται σε €0,40 μέρισμα επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το 4ο τρίμηνο, ύψους €0,08 με τη μορφή επαναγοράς μετοχών. Η διανομή τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε ισχυρά επίπεδα μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές στους μετόχους και τη συνέχιση των επενδύσεων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,7% τον Δεκέμβριο 2025.

Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο, καθώς ολοκληρώσαμε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με το συνολικό τίμημα για την συναλλαγή να ανέρχεται σε €0,6 δισ. σε μετρητά, ενοποιώντας την στα αποτελέσματα έτους 2025. Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς έχει ως στόχο την διεύρυνση του λειτουργικού μας μοντέλου, με τα έσοδα από ασφαλιστικές προμήθειες να αποτελούν επιπλέον πυλώνα διαφοροποίησης των πηγών εσόδων.

Η Εθνική Ασφαλιστική συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα και είναι η πρώτη ιδρυθείσα ασφαλιστική στη χώρα. Η εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες του Ομίλου σε λύσεις προστασίας και επενδύσεων, αξιοποιώντας το υφιστάμενο ισχυρό δίκτυο πωλήσεων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων της Πειραιώς.

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι η neobank Snappi, έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά το 2025. Είναι η πρώτη ελληνική neobank που έλαβε άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε προσωπικές και επιχειρηματικές τραπεζικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Συνεχίζοντας θα ήθελα να σημειώσω τα κεντρικά σημεία επίδοσης για το 2025:

- Ισχυρή κερδοφορία στα €1.070 εκατ., η οποία αντιστοιχεί σε 16% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, εξομαλυμένη για έκτακτα στοιχεία.

- €0,82 κέρδη ανά μετοχή το 2025 μετά την αφαίρεση του κουπονιού για τα ομόλογα Additional Tier1, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο για υψηλότερα από €0,80 κέρδη ανά μετοχή

- Δείκτης κόστους προς κύρια έσοδα στο 33%, παραμένει σε κορυφαίο επίπεδο λειτουργικής αποτελεσματικότητας στην Ευρώπη επιβεβαιώνοντας την πειθαρχία κόστους παρά τον πληθωρισμό και τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και σε τεχνολογική και επιχειρηματική ανάπτυξη

- Υγιής ισολογισμός, με το οργανικό έξοδο προβλέψεων στο 0,5%, σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο.

- Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 2,0%, έναντι 2,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύθηκε στο 73%.

- Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 65% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 216%, υπερδιπλάσιο της ελάχιστης κανονιστικής απαίτησης 100%

Η Πειραιώς σήμερα κατέχει ηγετική θέση και μερίδιο αγοράς σε όλο το φάσμα των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, με ευρεία πελατειακή βάση.

Η εκταμίευση νέων δανείων προς την ελληνική οικονομία το 2025 ανήλθε σε €13,3 δισ., η καλύτερη ιστορικά επίδοση για την Πειραιώς. Tο χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 11% ετησίως στα €37,3 δισ., καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης στην Eυρώπη διατηρώντας παράλληλα την πρώτη θέση σε εξυπηρετούμενα δάνεια στην ελληνική αγορά με μερίδιο αγοράς 26%.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση προήλθε κυρίως από τις επιχειρήσεις, με τους κλάδους φιλοξενίας, μεταφορών και ενέργειας να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, ενώ και η λιανική τραπεζική συνέβαλε με καθαρή μεταβολή €300 εκατ.. Ειδικότερα σημειώσαμε καθαρή επέκταση €100 εκατ. στα στεγαστικά δάνεια το 2025, ένδειξη ανάκαμψης της στεγαστικής πίστης.

Οι καταθέσεις πελατών συνεχίζουν να ενισχύονται και διαμορφώθηκαν στα €66,1 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 12,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 18,7% με απόθεμα περίπου 275 μονάδων βάσης πλέον της εποπτικής οδηγίας Πυλώνα 2, μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, απορροφώντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους του 55% επί των κερδών του 2025, την ενισχυμένη αύξηση των δανείων και την απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου DTC.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Με βασικό σημείο εκκίνησης τις επιτυχίες της Πειραιώς το 2025 – ισχυρή κερδοφορία, αυξημένη πιστωτική επέκταση, έλεγχο λειτουργικών δαπανών και ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον Όμιλο – παρουσιάσαμε στις αρχές Μαρτίου 2026 τις στρατηγικές μας επιδιώξεις και τους χρηματοοικονομικούς στόχους μέσα από το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2026-2030. Η στρατηγική μας επικεντρώνεται σε τρεις κύριες προτεραιότητες:

1. Ισχυρή και κερδοφόρος ανάπτυξη, αξιοποιώντας τη διεύρυνση του ενεργητικού και τη δημιουργία εσόδων από διαφοροποιημένες πηγές

2. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας με έμφαση στην πειθαρχία κόστους, την ψηφιοποίηση, και τις στοχευμένες επενδύσεις στην ανάδειξη και διατήρηση ταλέντου και στην τεχνολογική εξέλιξη

3. Βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου εστιάζοντας στη θωράκιση του ισολογισμού, στη διατήρηση υψηλών αποθεμάτων έναντι των εποπτικών απαιτήσεων και στην αύξηση των διανομών στους μετόχους

Οι στόχοι της Πειραιώς αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, προβλέποντας απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 18% έως το 2030 και κυμαινόμενη μεταξύ 15% και 18% κατά την περίοδο 2026-2030. Η επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε σταθερή παραγωγή καθαρών κερδών, η οποία συνεπάγεται ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) της τάξης του 10% για την αντίστοιχη περίοδο.

Διατηρώντας την πειθαρχία κόστους και ενισχύοντας περαιτέρω την παραγωγικότητα μέσω στοχευμένων επενδύσεων, η Πειραιώς στοχεύει σε δείκτη κόστους προς έσοδα περίπου 30% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2026-2030.

Η Πειραιώς επιδιώκει διπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή, από 40 euro cents το 2025, σε περίπου 80 euro cents το 2030. Η συνολική αύξηση της αξίας για τους μετόχους (ενσώματη λογιστική αξία και μερίσματα) θα διαμορφωθεί σε 13% ανά έτος, κατά την πενταετή περίοδο υπό την αίρεση εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές, καθώς και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Συνολικά, περίπου €5 δισ. αναμένεται να διανεμηθούν στους μετόχους της Πειραιώς για τα κέρδη της περιόδου 2025-2030.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές μας επιδιώξεις, στον Όμιλο Πειραιώς, προχωράμε συστηματικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης τραπεζικής και δημιουργούμε υποδομές, πολιτικές και στρατηγικές, που ενσωματώνουν βέλτιστα κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης στις δραστηριότητές μας. Με χαρτοφυλάκιο βιώσιμων χρηματοδοτήσεων περίπου €5 δισ. και συνολικές εκδόσεις πράσινων ομολόγων €2,2 δισ., ο Όμιλος στηρίζει την ελληνική οικονομία στην ενεργειακή της μετάβαση.

Η ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων με την κοινωνική πρόοδο και η εναρμόνιση των σχέσεων με την κοινωνία, την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που παράγουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, αποτελούν κεντρική στρατηγική επιδίωξη της Τράπεζας. Η επίδοσή μας αντανακλάται και στις υψηλές διαβαθμίσεις διεθνών φορέων όπως ο MSCI (rating AAA) και CDP (rating A).

Στην Πειραιώς εναρμονίζουμε τις δραστηριότητές μας σε όλους τους τομείς λειτουργίας με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε μια πολυδιάστατη πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται το πρόγραμμα «Equall - Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων».

Η μέχρι τώρα συνεπής υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου, σε συνδυασμό με τις ρεαλιστικές παραδοχές που έχουμε θέσει, ενισχύουν την αισιοδοξία μας για την επιτυχία των στόχων μας. Σκοπεύουμε να ενισχύσουμε την ελληνική οικονομία και να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία μία συνεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Kυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Τα τελευταία χρόνια, η διοικητική ομάδα της Πειραιώς εργάστηκε σκληρά και πέτυχε φιλόδοξους στόχους, δημιουργώντας μια σημαντική βάση για το μέλλον.

Σήμερα, θέτουμε ακόμη υψηλότερους στόχους και θα ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας, με σκοπό να αυξήσουμε την αξία της Τράπεζας προς όφελος τόσο των μετόχων όσο και των πελατών μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των ανθρώπων της Πειραιώς για την αφοσίωση και τη συμβολή τους στην θετική πορεία της Τράπεζας.

Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους πελάτες μας και τους μετόχους μας για την αδιάκοπη στήριξή τους στην Τράπεζα όλα αυτά τα χρόνια.

Σας ευχαριστώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.