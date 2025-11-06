Η αεροπορική εταιρεία United Airlines ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να περικόψει το 4% των πτήσεών της από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, αφού η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια των ΗΠΑ, για λόγους ασφαλείας.

Αρχικά η FAA ανέφερε ότι θα περιέκοπτε το 10% των πτήσεων, αρχής γενομένης από αύριο, λόγω της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Στη συνέχεια όμως είπε στις εταιρείες ότι μπορούν να ξεκινήσουν με μειώσεις 4% και να τις αυξήσουν στο 10% την επόμενη εβδομάδα.

Η United εκτελεί περίπου 4.500 πτήσεις ημερησίως, κάτι που σημαίνει ότι θα ακυρώνονται σε καθημερινή βάση λιγότερες από 200 πτήσεις.

Ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε στους διευθύνοντες συμβούλους των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών αργά την Τετάρτη ότι οι περικοπές θα ξεκινήσουν με 4% την Παρασκευή και θα αυξηθούν στο 10% την επόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, ανέφερε χθες ότι οι μειώσεις χωρητικότητας στα αεροδρόμια θα ξεκινήσουν από 4%, θα αυξηθούν σε 5% το Σάββατο και 6% την Κυριακή, πριν φτάσουν στο 10% την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες πιστεύουν ότι η FAA θα μπορούσε να αναθεωρήσει το σχέδιο και να απαιτήσει μόνο περικοπές 4% κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Δεκάδες χιλιάδες πτήσεις έχουν καθυστερήσει από τότε που ξεκίνησε το shutdown λόγω των εκτεταμένων ελλείψεων στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Οι αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 3,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες έχουν ήδη επηρεαστεί από τις ελλείψεις.

