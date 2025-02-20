Η Πειραιώς και ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια, μέσω της καινοτόμου δράσης «Equall Community Building».

Η δράση απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να ενισχύσουν και να διευρύνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα αξιοποιώντας τις αναπτυξιακές

δυνατότητες της περιοχής τους. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε πέντε νομούς της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα στους Νομούς Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης, Κοζάνης και Σερρών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Equall Community Building», θα πραγματοποιηθεί σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων (workshops) που εστιάζουν σε τομείς όπως ο αγροδιατροφικός τομέας, η ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η κοινωνική οικονομία, καθώς και πρακτικές βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Τα σεμινάρια θα στοχεύουν στην ενίσχυση δεξιοτήτων, στις σύγχρονες επιχειρηματικές μεθόδους, στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, στην πρόσβαση σε δίκτυα επαγγελματικής συνεργασίας και στην ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω σεμινάρια (workshops):

Κομοτηνή (7 Μαρτίου 2025): «Τοπική Κληρονομιά και Επιχειρηματικότητα» – Εκπαίδευση στις εμπορικές δυνατότητες των παραδοσιακών προϊόντων και τεχνών.

Αλεξανδρούπολη (10 Μαρτίου 2025): «Επιχειρηματικότητα στον Αγροδιατροφικό Τομέα» -Καθοδήγηση για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ξάνθη (12 Μαρτίου 2025): «Γυναίκες και Μικροεπιχειρηματικότητα» – Εργαλεία και mentoring για την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων.

Κοζάνη (17 Μαρτίου 2025): «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» – Ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας.

Σέρρες (19 Μαρτίου 2025): «Πράσινες Δεξιότητες για Βιώσιμη Ανάπτυξη» – Εκπαίδευση στις πράσινες τεχνολογίες και την αειφόρο επιχειρηματικότητα.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» της Πειραιώς και εντάσσεται στον πυλώνα για την Ισότητα των Φύλων. Στόχος της είναι η υποστήριξη των γυναικών μέσα από τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για την επαγγελματική και επιχειρηματική τους εξέλιξη, παράλληλα με τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

