H United Fiber (UF), 100% θυγατρική της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην οποία ανήκει και η Nova, ολοκλήρωσε τη σύναψη δανειακής σύμβασης με συνδιοργανώτριες τις τράπεζες Eurobank και Εθνική Τράπεζα, με την Eurobank να έχει αναλάβει επιπλέον τους ρόλους του Εκπροσώπου Ομολογιούχων και του συντονιστή των συμβατικών κειμένων χρηματοδότησης, για την άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους €95 εκατ. στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η τελετή για τη δανειακή σύμβαση, που επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του πλάνου υποδομών που έχει καταρτίσει η United Fiber για τη χώρα, πραγματοποιήθηκε στα Eurobank Headquarters, στην

Αθήνα, παρουσία του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστη Καβαλάκη, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank, κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου, του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, κ. Βασίλη Καραμούζη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nova και μέλος του Δ.Σ. της United Fiber, κ. Γιώργου Λάμπρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της United Fiber, κ. Γιώργου Αγγελούση.

Το νέο δάνειο έχει διάρκεια 8,5 έτη και έρχεται σε συνέχεια προτέρου δάνειου ύψους €79,3 εκατ.,που είχε χορηγηθεί επίσης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», για την πρώτη φάση της επένδυσης της Εταιρείας στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών. Η United Fiber, που στοχεύει στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, θα αξιοποιήσει τους πόρους της δανειακής σύμβασης για την υλοποίηση έργου οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) συνολικού ύψους €166,1 εκατ. Από αυτά, €59,4 εκατ. προέρχονται από την αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), €35,6 εκατ. προέρχονται από δανεισμό από την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα, ισόποσα, ενώ το υπολειπόμενο ποσό των €71 εκατ. θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της United Fiber.

H United Fiber είναι ο 2 ος μεγαλύτερος πάροχος δικτύου FTTH (Fiber to the Home) στην Ελλάδα και συνεχίζει να αναπτύσσει οπτικές ίνες με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς. Μέχρι το τέλος του 2024, 540 χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις είχαν ήδη εγκατάσταση, με τον επόμενο στόχο να είναι τα 830 χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025. Οι πόροι θα διασφαλίσουν πρόσθετη ρευστότητα στο εκτεταμένο σχέδιο επενδυτικών δράσεων της United Fiber για ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, συμβάλλοντας στο Εθνικό Σχέδιο για την ανάκαμψη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, πιστοποιώντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της πλάνου, παρέχοντας παράλληλα τους πόρους για την αντικατάσταση των τεχνολογιών χαλκού με οπτική ίνα (FTTH), δίνοντας ώθηση στη μετάβαση της Ελλάδας στην κοινωνία του Gigabit.

Μέσω αυτής της επένδυσης, η United Fiber συμβάλλει ενεργά στην αναβάθμιση των υποδομών της Ελλάδας, στην πράσινη μετάβαση και στην ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της United Group ύψους €2 δισ. για τη χώρα έως το 2027, εκ των οποίων, περισσότερα από €870 εκατ. είχαν ήδη επενδυθεί έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2024.

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, επισήμανε: «Η υλοποίηση μιας ακόμη σημαντικής επένδυσης στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και των δικτύων νέας γενιάς ξεκινά με τη στήριξη των δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η United Fiber επεκτείνει το επενδυτικό της σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών για κατοικίες και επιχειρήσεις και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, με πρόσθετη χρηματοδότηση 59,4 εκατ. ευρώ από το Ταμείο. Το πρόγραμμα χαμηλότοκων επενδυτικών δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, υποστηρίζοντας επενδύσεις που διευρύνουν την πρόσβαση στην τεχνολογία για περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις της χώρας».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, σημείωσε: «Με τη σημερινή συμφωνία χρηματοδότησης της United Fiber, θυγατρική ενός από τους κορυφαίους ομίλους στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, προάγεται περαιτέρω ο στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, μέσω της ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς που προσφέρουν γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση υψηλής ταχύτητας στις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση είναι ενδεικτική της στρατηγικής μας για τη στήριξη καινοτόμων έργων που επιταχύνουν τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή και ενισχύουν τις υποδομές της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις ομάδες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της United Fiber, της Εθνικής Τράπεζας καθώς και της Τράπεζάς μας, για την εξαιρετική και αποτελεσματική συνεργασία τους».

Ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, κ. Βασίλης Καραμούζης, επισήμανε: «Στην Εθνική Τράπεζα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου νέας γενιάς της United Fiber. Μέσω της νέας αυτής χρηματοδότησης στηρίζουμε έμπρακτα τις μέχρι σήμερα επιτυχημένες προσπάθειες της Διοίκησης του Ομίλου United, ενώ παράλληλα συμμετέχουμε ενεργά στην υλοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο περαιτέρω ψηφιακής μετάβασης της χώρας μας. Σε ένα περιβάλλον με ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική τοποθέτηση της Εθνικής Τράπεζας στην υλοποίηση επενδύσεων στο συγκεκριμένο κλάδο, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να αποτελεί ένα στρατηγικό χρηματοδοτικό πυλώνα συνεργασίας για Έλληνες και ξένους επενδυτές. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία υπό την καθοδήγηση του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, ολοκλήρωσαν επιτυχώς μια ακόμη συμφωνία για υλοποίηση υποδομής ψηφιακού χαρακτήρα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nova και μέλος του Δ.Σ. της United Fiber, κ. Γιώργος Λάμπρου, σημείωσε: «Η δημιουργία δικτύων αποτελεί τον πυρήνα του DNA μας και είμαστε υπερήφανοι που έχουμε ήδη αναπτύξει οπτικές ίνες σε περισσότερα από 540.000 σπίτια. Το επιχειρηματικό μας σχέδιο βοηθά την Ελλάδα να επιτύχει τους στόχους της για τις ψηφιακές υποδομές στο πλαίσιο της ατζέντας της ΕΕ για το 2030. Είναι τιμή μας που το πλάνο αυτό έχει εγκριθεί από το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», καθώς και από τις δύο συστημικές τράπεζες. Αυτή η χρηματοδότηση όχι μόνο εγγυάται την υλοποίηση του σχεδίου μας για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών, αλλά μάς δίνει ψήφο εμπιστοσύνης να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δικτυακές υποδομές νέας γενιάς.».

Πηγή: skai.gr

