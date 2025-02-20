INTRALOT: Νέο συμβόλαιο εξασφάλισε η θυγατρική στις ΗΠΑ

Η INTRALOT ανακοίνωσε την υπογραφή συμβολαίου της θυγατρικής της στις ΗΠΑ, INTRALOT Inc., με το Τμήμα Κοινωφελών Τυχερών Παιχνιδιών του Department of Revenue της Πολιτείας της Νεμπράσκα για την παροχή συστήματος εποπτείας και αναφορών σε πραγματικό χρόνο για παιγνιομηχανές Cash Devices σε όλη την Πολιτεία.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το συμβόλαιο αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην ενίσχυση της εποπτείας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της λειτουργίας των παιγνιομηχανών Cash Devices σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό της Νεμπράσκα. Βάση του συμβολαίου, η INTRALOT θα παρέχει το προηγμένο της Κεντρικό Σύστημα Εποπτείας και Αναφορών iGEM που είναι σχεδιασμένο για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την παροχή αναφορών σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας των παιγνιομηχανών Cash Devices στο ανταγωνιστικό περιβάλλον τυχερών παιχνιδιών.

Η INTRALOT θα υλοποιήσει την πλήρη τεχνολογική της λύση, η οποία περιλαμβάνει συσκευές τοπικών ελεγκτών παιγνιομηχανών (site controllers), δίκτυα τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμό κεντρικών συστημάτων, προηγμένα εργαλεία αναφορών (reporting), εκπαίδευση στο προσωπικό διανομής και υποστήριξης του εξοπλισμού, στους διαχειριστές του συστήματος, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο προσωπικό του Τμήματος της Νεμπράσκα.

Το συμβόλαιο, το οποίο ανατέθηκε κατόπιν διαγωνισμού, θα έχει διάρκεια 5 ετών και περιλαμβάνει τη δυνατότητα ανανέωσης για τέσσερις (4) επιπλέον περιόδους δύο (2) ετών, συνολικής διάρκειας 13 ετών. Το σύστημα της INTRALOT θα επιβλέπει και θα παρέχει αναφορές για τις λειτουργίες των παιγνιομηχανών Cash Devices σε ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον με τουλάχιστον 5.000 παιγνιομηχανές σε περισσότερες από 1.600 τοποθεσίες στην Νεμπράσκα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια, τη συμμόρφωση και τη διαφάνεια στην λειτουργία τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

