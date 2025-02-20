Εθνική Ασφαλιστική: Νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες για ταχύτερη εξυπηρέτηση και άμεσες αποζημιώσεις

«Η Εθνική Ασφαλιστική προχωρά δυναμικά στην ψηφιακή εποχή, ολοκληρώνοντας μια σημαντική επένδυση σε σύγχρονες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την επιτάχυνση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών αποζημιώσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής και Αυτοκινήτων».

Αυτό υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, στις αποζημιώσεις υγείας των Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής, η εταιρεία ανέπτυξε μια καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή, η οποία επιτρέπει την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας αιτημάτων αποζημίωσης των ασφαλισμένων με ομαδικά ασφαλιστήρια, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Omadika. Με αυτή τη διαδικασία, με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, για ποσά έως 100 ευρώ και εφόσον πληρούνται τα προκαθορισμένα κριτήρια ελέγχου, η αποζημίωση καταβάλλεται στον λογαριασμό του πελάτη εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

Η εκτίμηση της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι ότι ετησίως θα διεκπεραιώνονται περισσότερες από 300.000 αποζημιώσεις μέσω της νέας, αυτοματοποιημένης, διαδικασίας.

Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρεται, βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία των ασφαλισμένων, ενώ παράλληλα μειώνει τον χρόνο και το λειτουργικό κόστος, περιορίζοντας τις χειροκίνητες διαδικασίες ελέγχου μόνο στις απολύτως απαραίτητες.

Στην περίπτωση των αποζημιώσεων αυτοκινήτου, η εταιρεία σημειώνει ότι εισάγει μια νέα ψηφιακή διαδικασία εκτίμησης ζημιών, η οποία αυτοματοποιεί την έκθεση πραγματογνωμοσύνης για ποσά έως 300 ευρώ. Η ταχύτατη επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπει την σχεδόν άμεση καταβολή της αποζημίωσης σε μόλις μία εργάσιμη ημέρα, μετά την αποδοχή του ποσού από τον πελάτη.

Όπως σημειώνεται, η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μέρος της συνεχούς εξέλιξης της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς προχωρά δυναμικά στον μετασχηματισμό της με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, προσαρμοζόμενη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και των ασφαλισμένων της. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία επενδύει σε καινοτόμες λύσεις, εξασφαλίζοντας την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της. Παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της, γεγονός που διαμορφώνει ένα σύγχρονο και ευέλικτο ασφαλιστικό περιβάλλον για τους πελάτες της.

