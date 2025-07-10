Τον εταιρικό κοινωνικό απολογισμό της δημοσίευσε η ΑΒ Βασιλόπουλος

Τις πρωτοβουλίες, τα αποτελέσματα και τους στόχους της για το περιβάλλον, την κοινωνία και τους εργαζομένους της παρουσίασε για μία ακόμη χρονιά η ΑΒ Βασιλόπουλος στον Εταιρικό Κοινωνικό της Απολογισμό για το 2024.

Με στοχευμένες ενέργειες και μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως η μείωση της χρήσης πλαστικού κατά 18%, η δωρεά πάνω από 18 εκατομμύρια γεύματα και οι δωρεές πάνω από 530.000 ευρώ, η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της.

«Στην ΑΒ Βασιλόπουλος αναπτυσσόμαστε σταθερά, με ευθύνη καιόραμα: να είμαστε το σούπερ μάρκετ - σημείο αναφοράς για κάθε οικογένεια στην Ελλάδα, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές, αλλά και καινοτόμες υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία των καθημερινών αγορών. Το 2024 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, μας έδωσε όμως τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε το δίκτυό μας. Εστιάζουμε στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, κάνοντας πράξη τη βιωσιμότητα για όλους», σημειώνει ο Νίκος Λαβίδας, BrandP resident της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Αναλυτικότερα, το 2024 η ΑΒ Βασιλόπουλος πέτυχε μείωση πλαστικού κατά 18% (σε σύγκριση με το 2021), μέσα από τον εκσυγχρονισμό συσκευασιών, τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και την αντικατάσταση μη ανακυκλώσιμων προϊόντων, επιτυγχάνοντας τον στόχο της έναν χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους προμηθευτές της, στοχεύει σε μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 38% έως το 2030, μέσα από στοχευμένα μέτρα σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όπως επισημαίνεται στον απολογισμό της εταιρείας, η συμβολή των πελατών υπήρξε καθοριστική: περισσότερες από 3 εκατ. συσκευασίες ανακυκλώθηκαν στα Κέντρα Ανακύκλωσης ΑΒ, ενώ το Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εκπαίδευσε 7.883 παιδιά και ανακύκλωσε 10.000 συσκευασίες μέσα από το ειδικό μηχάνημα του Κέντρου.

Η κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μειώθηκε κατά 12,4% (σε σύγκριση με το 2018), χάρη σε συστηματικές λύσεις εξοικονόμησης όπως φωτοβολταϊκά, φυσικά ψυκτικά μέσα και real-time παρακολούθηση ενέργειας. Η εταιρεία ενίσχυσε επίσης το πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης, διαθέτοντας 762 σημεία φόρτισης ΔΕΗ Blue σε 168 καταστήματα.

Παράλληλα, το 56% των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αντιστοιχεί πλέον σε υγιεινές διατροφικές επιλογές. Την ίδια στιγμή, η ΑΒ στηρίζει έμπρακτα την εγχώρια παραγωγή, με το 80% των προμηθευτών της να προέρχονται από την Ελλάδα.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος διέθεσε 530.636 ευρώ σε δωρεές το 2024, και πρόσφερε περισσότερα από 18 εκατομμύρια γεύματα (αξίας άνω των 7,5 εκατ. ευρώ) μέσω του προγράμματος «Τρόφιμα Αγάπης». Επιπλέον, προσφέρθηκαν 123.000 υγιεινά γεύματα σε μαθητές σε όλη τη χώρα μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», ενώ 9.390 παιδιά εκπαιδεύτηκαν σε θέματα υγιεινής διατροφής μέσω του διαδραστικού προγράμματος «Διατροφοπεριπέτειες», ενισχύοντας τη σημασία της πρόληψης και της σωστής διατροφικής εκπαίδευσης.

Η ΑΒ γιόρτασε την 14η Ημέρα Εθελοντισμού με τη συμμετοχή άνω των 5.500 εργαζομένων, που έλαβαν μέρος σε 200 δράσεις σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας στήριξη σε κοινότητες και ευάλωτες ομάδες. Ακόμη, η εταιρεία υποστήριξε νοσοκομεία και κοινωνικές δομές, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες σε εξοπλισμό και υπηρεσίες.

Το ίδιο έτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της με επενδύσεις 268 εκατ. ευρώ σε μισθούς και παροχές, μαζί με 10 εκατ. ευρώ σε πόντους επιβράβευσης, ενώ η εκπαίδευση παρέμεινε κεντρικός πυλώνας, με 363.782 ώρες αφιερωμένες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η δέσμευση της ΑΒ στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη ενισχύθηκε το 2024 με τη δημιουργία δύο νέων ακαδημιών: σε συνεργασία με το International Rescue Committee (IRC) για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης προσφύγων και μεταναστών, και με την ΕΛΕΠΑΠ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΠΟΚοιΣΠΕ) για την εκπαίδευση και την ένταξη ατόμων με αναπηρία. Επιπροσθέτως, ο Μήνας Διαφορετικότητας & Υπερηφάνειας πλαισιώθηκε από δράσεις ευαισθητοποίησης, όπως webinars για τη νευροδιαφορετικότητα, την ψυχική υγεία και την LGBTQ+ κοινότητα, με πάνω από 700 συμμετοχές. Η κοινότητα Young AB ενίσχυσε τη συμμετοχή των εργαζομένων, με 450 νέους να συμμετέχουν σε δράσεις δημιουργικότητας και κοινωνικής προσφοράς.

