Ζωντανές συναυλίες, μουσικά βραβεία, συνεντεύξεις με διασημότητες: Το Netflix εξετάζει την προσθήκη νέου περιεχομένου

Το Netflix έγινε διάσημο για τις τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες έναντι μηνιαίας συνδρομής. Τώρα, σχεδιάζει να εντάξει στο πρόγραμμά του κάτι περισσότερο από αυτά, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Ειδικότερα, η εταιρεία streaming έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις με το Spotify για μια συνεργασία σε διάφορα πρότζεκτ, όπως μια εκπομπή μουσικών βραβείων ή μια σειρά ζωντανών συναυλιών, δήλωσαν στη WSJ πηγές με γνώση των συζητήσεων. Η εταιρεία έχει επίσης συζητήσει την πραγματοποίηση μεγάλων συνεντεύξεων με διασημότητες και ντοκιμαντέρ σύντομης διάρκειας για να είναι μέσα στην επικαιρότητα, ανέφεραν οι πηγές.

Ακόμη, σύμφωνα με τη WSJ, το Netflix κάνει επίσης «reboot» του κλασικού διαγωνισμού ταλέντων «Star Search». Θα επικεντρωθεί στη μουσική, με μια νέα εκπομπή, το «Building the Band», που θα κάνει το ντεμπούτο της την επόμενη εβδομάδα ενώ υπάρχει και ένας άλλος μουσικός διαγωνισμός στα σκαριά που ελπίζει να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες, είπαν οι πηγές.

Σε αυτό το κλίμα, το Netflix προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι έχει κάτι για όλους, από ταινίες και σειρές μέχρι ριάλιτι και ζωντανό πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.