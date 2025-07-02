Εξαγορά της ABO Energy Hellas από την HELLENiQ ENERGY

Την εξαγορά της ABO Energy Hellas και έξι συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, από την θυγατρική της, HELLENiQ Renewables, ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY.

Η συμφωνία αφορά την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής θυγατρικής του γερμανικού ομίλου ABO ENERGY GmbH & Co. KGaA.

Η εξαγορά περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο 22 έργων ΑΠΕ υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος 1,5 GW, τα οποία καλύπτουν όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, καθώς και πλατφόρμα ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 340 MW φωτοβολταϊκών, καθώς και 550 MW σε έργα αποθήκευσης (BESS), επιλέξιμα για συμμετοχή στην υπό εξέλιξη διαδικασία χορήγησης όρων σύνδεσης κατά προτεραιότητα.

«Με τη νέα αυτή επένδυση, η HELLENiQ ENERGY ενισχύει το συνολικό της χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ υπό ανάπτυξη σε περισσότερα από 6 GW, επισπεύδοντας την επίτευξη του στρατηγικού στόχου του Ομίλου για τουλάχιστον 2 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ακόμη ένα βήμα προς την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της HELLENiQ ENERGY για την ενεργειακή μετάβαση, ενισχύοντας τον ρόλο της ως κορυφαίου καθετοποιημένου παρόχου ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη», τονίζει η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.