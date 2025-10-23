Η Tesla σημείωσε πτώση στα κέρδη της, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε ρεκόρ τριμηνιαίων εσόδων, αφού οι Αμερικανοί αγοραστές έσπευσαν να εξασφαλίσουν μια σημαντική φορολογική έκπτωση για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων πριν από τη λήξη της τον περασμένο μήνα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από πωλήσεις για το τρίμηνο που έληξε στα τέλη Σεπτεμβρίου έφτασαν το ρεκόρ των 28 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, τα κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν κατά 37% για την ίδια περίοδο, εν μέρει λόγω των επιπλέον δαπανών που συνδέονται με τους δασμούς και την έρευνα, σημειώνει το BBC.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν πριν από την ψηφοφορία των μετόχων τον Νοέμβριο σχετικά με ένα νέο πακέτο αμοιβών για τον διευθύνοντα σύμβουλο Ίλον Μασκ, το οποίο θα μπορούσε να ανέλθει σε 1 τρισ. δολάρια.

Σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές την Τετάρτη, ο οικονομικός διευθυντής της Tesla, Vaibhav Taneja, δήλωσε ότι οι δασμοί κόστισαν στην εταιρεία περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια το τελευταίο τρίμηνο.

Τα υψηλότερα έξοδα που συνδέονται με την έρευνα και την ανάπτυξη, ιδίως στις πρωτοβουλίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επηρέασαν επίσης τα κέρδη της Tesla.

Ο Taneja ανέφερε ότι αναμένει να συνεχίσουν να αυξάνονται αυτού του είδους οι δαπάνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.