Οι μετοχές της Netflix σημείωσαν πτώση άνω του 8% την Τετάρτη, καθώς οι προβλέψεις της εταιρείας για το επόμενο τρίμηνο άφησαν τους επενδυτές αδιάφορους, παρά το ισχυρό πρόγραμμα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τελευταία σεζόν του «Stranger Things».

Οι επενδυτές έχουν συνηθίσει να βλέπουν την εταιρεία να ξεπερνά συστηματικά τις προσδοκίες, γεγονός που έχει εκτοξεύσει τη μετοχή της κατά περισσότερο από 360% την τελευταία τριετία, υπερβαίνοντας κατά πολύ κολοσσούς όπως η Walt Disney, η Apple και η Alphabet (Google).

Η πλατφόρμα προσέλκυσε επιπλέον προσοχή με τη μεγάλη επιτυχία της animated σειράς «KPop Demon Hunters». Ωστόσο, από τον Ιούνιο, η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 7%, σημάδι ότι οι επενδυτές αρχίζουν να προβληματίζονται για την υψηλή αποτίμησή της και την έλλειψη σαφών στοιχείων για την αύξηση των συνδρομητών. Ο λόγος τιμής προς κέρδη (P/E) της εταιρείας ανέρχεται σχεδόν στο 40, πολύ υψηλότερος από εκείνον άλλων εταιρειών μέσων ενημέρωσης και μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

«Η μετοχή είχε ήδη μια εξαιρετική πορεία φέτος, επομένως οι προσδοκίες ήταν υψηλές, και με την αποτίμηση πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της, υπάρχει πίεση όχι απλώς να επιτύχει, αλλά να υπερβεί τις εκτιμήσεις», δήλωσε ο Matt Britzman, ανώτερος αναλυτής μετοχών στη Hargreaves Lansdown.

Η Netflix προβλέπει έσοδα 11,96 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, έναντι 11,9 δισ. που αναμένει η Wall Street. Για το τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα διαμορφώθηκαν περίπου στα 11,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η εταιρεία έχει επεκταθεί στη διαφήμιση και στα βιντεοπαιχνίδια για να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της, ωστόσο οι τομείς αυτοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις, εξαιτίας αλλαγών στη διοίκηση και αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Για το τρίτο τρίμηνο, η Netflix ανακοίνωσε το καλύτερο τρίμηνο διαφημιστικών εσόδων στην ιστορία της, χωρίς όμως να αποκαλύψει συγκεκριμένα μεγέθη.

«Η Netflix πρέπει σύντομα να αποδείξει ότι το διαφημιστικό της πρόγραμμα μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη, ώστε να δικαιολογήσει τον εξαιρετικά υψηλό δείκτη αποτίμησής της», ανέφεραν οι αναλυτές της Wedbush, χαρακτηρίζοντας τις τελευταίες εκτιμήσεις της εταιρείας «υποτονικές» μετά από αρκετά τρίμηνα εντυπωσιακών αποτελεσμάτων.

Η Netflix σταμάτησε να ανακοινώνει τον αριθμό των συνδρομητών της στις αρχές του 2025. Η εταιρεία στηρίζει πλέον τις επιδόσεις της στις μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του έτους, που περιλαμβάνουν το τελευταίο μέρος της σειράς «Stranger Things» και δύο αγώνες του NFL που θα μεταδοθούν ζωντανά ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ωστόσο, οι αναλυτές της Evercore ISI εκτιμούν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να εκμεταλλευτούν πιθανή πτώση της μετοχής για αγορές, επισημαίνοντας ότι οι ανταγωνιστές Disney+ και HBO Max έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές των συνδρομών τους, δίνοντας στη Netflix περιθώριο να πράξει το ίδιο.

Η εταιρεία, με έδρα το Κονέκτικατ, δεν πέτυχε τους στόχους κερδοφορίας για το τρίτο τρίμηνο, λόγω χρέωσης ύψους 619 εκατ. δολαρίων που συνδέεται με τη συνεχιζόμενη φορολογική διαμάχη στη Βραζιλία. Οι αναλυτές της J.P. Morgan χαρακτήρισαν τη δαπάνη αυτή «δευτερεύουσας σημασίας», σημειώνοντας πως «το βασικό ζήτημα είναι η απουσία αύξησης εσόδων στο δεύτερο μισό του έτους».

«Ελλείψει στοιχείων για τους συνδρομητές, ορισμένοι επικριτές ψάχνουν απεγνωσμένα ενδείξεις αδυναμίας, τη στιγμή που η εταιρεία παραμένει σαφώς ισχυρότερη από τους ανταγωνιστές της», δήλωσε ο αναλυτής της PP Foresight, Paolo Pescatore.



