Μια 19χρονη φοιτήτρια έχασε τη ζωή της με φρικιαστικό τρόπο όταν εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα Tesla Cybertruck που τυλίχθηκε στις φλόγες, εξαιτίας, όπως υποστηρίζει η μήνυση της οικογένειάς της, ενός σχεδιαστικού ελαττώματος στις πόρτες του οχήματος.

Η Κρίστα Μισέλ Τσουκαχάρα, ήταν μία από τους τρεις νέους που έχασαν τη ζωή τους όταν το ηλεκτρικό όχημα προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε δέντρο, στο Πίεντμοντ της Καλιφόρνια, τον Νοέμβριο του 2024.

Οι γονείς της, Καρλ και Νοέλ Τσουκαχάρα, κατέθεσαν αγωγή εναντίον της Tesla και του Ίλον Μασκ, ισχυριζόμενοι ότι η εταιρεία γνώριζε το πρόβλημα εδώ και χρόνια, αλλά δεν το διόρθωσε. Σύμφωνα με τη μήνυση, η Κρίστα υπέστη αρχικά ελαφρά τραύματα, αλλά όταν η μπαταρία του οχήματος πήρε φωτιά, δεν μπόρεσε να βγει και πέθανε από εγκαύματα και ασφυξία.

Το δικόγραφο αναφέρει ότι οι ηλεκτρικές πόρτες του Cybertruck αδρανοποιούνται όταν διακοπεί το ρεύμα, και ότι ο μηχανισμός χειροκίνητης απελευθέρωσης είναι δυσδιάκριτος και δύσκολος στη χρήση. Η νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με τη μήνυση, «υπέστη ανείπωτο πόνο και τρόμο» ενώ παγιδεύτηκε στο πίσω μέρος του φλεγόμενου οχήματος.

Ο πατέρας της δήλωσε στους New York Times ότι η κόρη του θα μπορούσε να είχε σωθεί αν υπήρχε ένας απλός τρόπος διαφυγής: «Η Κρίστα ήταν ένα λαμπρό και ευγενικό παιδί, με όλη τη ζωή μπροστά της. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μια εταιρεία αξίας τρισεκατομμυρίων μπορεί να διαθέτει ένα όχημα τόσο επικίνδυνο».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Ρότζερ Ντράιερ, τόνισε: «Αυτή η υπόθεση αφορά την αλήθεια και την ευθύνη. Ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου απέτυχε. Δεν υπήρχε λειτουργική και προσβάσιμη χειροκίνητη έξοδος, ο θάνατός της θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ οι τρεις φίλοι, όλοι απόφοιτοι του ίδιου λυκείου, είχαν επιστρέψει στο σπίτι τους για τις γιορτές των Ευχαριστιών. Ο τέταρτος επιβάτης, Τζόρνταν Μίλερ, επέζησε επειδή ένας αυτόπτης μάρτυρας έσπασε το παράθυρο με ένα κλαδί και τον τράβηξε έξω.

Η αστυνομία κατέληξε ότι ο οδηγός, Σόρεν Ντίξον, είχε καταναλώσει αλκοόλ και ναρκωτικά, οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα. Το περιστατικό έρχεται μετά από παρόμοια τραγικά ατυχήματα με οχήματα Tesla, όπου τα αναδιπλούμενα χερούλια των πορτών δεν άνοιγαν σε φωτιά, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καούν ζωντανοί.

